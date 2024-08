Vyšetrovateľky odhalili bežné chyby, ktoré robí väčšina vrahov: Tieto bežné frázy ich okamžite usvedčia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vďaka pokrokom moderných technológií je teraz takmer nemožné spáchať dokonalý zločin. Vedecký pokrok umožnil policajným vyšetrovateľom zhromaždiť veľké množstvo dôkazov z miesta činu a zachytiť každý pohyb zločincov pomocou bezpečnostných kamier. Ukazuje sa však, že jednej chyby sa dopúšťa väčšina vrahov, keď útočia na svoju obeť. Forenzná vedkyňa Jo Millingtonová sa pre Ladbible TV podelila o svoje skúsenosti z práce na niektorých z najotrasnejších prípadov vo Veľkej Británii – vrátane bombových útokov v Londýne 7. júla 2009.

„Máme k dispozícii technológiu na odhaľovanie zločinu, na pochopenie toho, čo ľudia urobili a na odhalenie množstva dôkazov,“ povedala Millingtonová. „Páchatelia niekedy vynakladajú dosť extrémne úsilie, aby sa zbavili dôkazov,“ uviedla ďalej. Pokračovala však vysvetlením, že je nemožné úplne zakryť stopy po spáchaní trestného činu, pretože každý kontakt zanechá stopu. Pokiaľ ide o chyby, ktorých sa zločinci často dopúšťajú, Millingtonová prezradila: „Zabúdajú, že na každom povrchu, ktorého sa dotknú, zanechávajú svoje stopy. O odtlačkoch prstov vieme už celé stáročia, a napriek tomu je to pravdepodobne jeden z hlavných spôsobov identifikácie ľudí.“

Millingtonová pokračovala v zdieľaní jedného konkrétneho prípadu, keď sa jej podarilo identifikovať vraha po tom, čo sa rozhodol zanechať správu, ktorú napísal rukou do krvi obete. „Páchateľ odobral krv svojej obete a napísal na stenu naozaj strašné slovo, za ktorým napísal výkričník,“ povedala a dodala, že páchateľ si neuvedomil, že v krvi obete zároveň zanecháva svoje odtlačky prstov. „Tak trochu som si pomyslela, aký idiot,“ otvorene priznala forenzná vedkyňa. „Nepodceňujte forenznú vedu,“ dodala.

(Zdroj: Getty Images)

Varovný signál pri vypočúvaní

O zaujímavosti zo svojej práce sa podelila aj bývalá agentka americkej tajnej služby Evy Poumpourasová. V epizóde podcastu Diary of a CEO prezradila, ako zistí, že obvinený pri výsluchu klame. Poumpourasová bola súčasťou prezidentskej ochranky počas vlády Baracka Obamu a roky strávila v Bielom dome. Vypočula však aj mnohých podozrivých z oveľa menších zločinov, vrátane jedného, ktorého nazvala najlepším klamárom, akého kedy stretla. „Bol to zločinec na veľmi základnej úrovni,“ uviedla.

Napriek tomu, že bol výborným klamárom, Poumpourasová poznala techniku, ako zistiť pravdu. „Dala som ho do vypočúvacej miestnosti, posadila ho a pýtala sa: ‚Ako sa voláte? Odkiaľ ste?‘ Spolupracoval so mnou, dokonca až príliš. Veľmi sa snažil, čo je varovný signál,“ priblížila. Ešte väčším varovným signálom však bola ďalšia vec, ktorú robí mnoho kriminálnikov. „Často hovoril ‚Prisahám Bohu, Boh je mi svedkom, Boh vie, že ja som to neurobil‘. Kedykoľvek niekoho počujete hovoriť tieto slová, viete, že niečo nie je v poriadku. Prečo potrebuješ, aby sa za teba zaručil Boh?“ dodala.