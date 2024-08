Mladík (28) na dovolenke ochutnal exotické ovocie: Skončil s vážnymi popáleninami! Urobil zásadnú chybu

(Zdroj: Instagram/thomaswatson1995)

MEXIKO – Mnoho ľudí si na dovolenke užíva predovšetkým tamojšie jedlo. Ak sa vyberiete do exotickej krajiny, pravdepodobne budete chcieť ochutnať nezvyčajné druhy pokrmov. Na to však doplatil istý turista, ktorý utrpel popáleniny tretieho stupňa na tvári po zahryznutí do exotického ovocia.

„Nemohol som uveriť tej bolesti, ktorá prišla po zahryznutí do jediného kúska ovocia,“ povedal 28-ročný Thomas Harold Watson o zvláštnom zážitku, ku ktorému došlo 1. mája, keď bol na prehliadke v Campeche na polostrove Yucatán, píše denník New York Post. Stavebný robotník so sídlom v Bedforshire sa prechádzal po miestnom trhu, keď narazil na stánok, v ktorom sa predávali kešu jablká, ovocie, do ktorého je obalený známy orech.

Watson, ktorý na Instagrame často zdieľa fotografie zo svojich zážitkov zo zahraničia, sa dopočul, že toto ovocie je jedlé. „Môžete jesť kešu jablká, sú len trochu horké,“ povedal. „Počul som o tom, ale nikdy som to neskúšal, tak som si to kúpil, išiel som na prechádzku a začal som jesť niekoľko rôznych druhov ovocia,“ priblížil ďalej. Už po prvom zahryznutí ho ale zachvátila ukrutná bolesť. „Cítil som, ako by mi oheň prechádzal cez ústa,“ prezradil.

Keď sa na druhý deň zobudil, zistil, že má úplne spálené ústa. Vyzerali, akoby ich niekto polial kyselinou. „Keď som mal spálené pery, doslova som mal pocit, že sa rozpustia. Mal som pocit, že moje pery na tri alebo štyri dni zmizli,“ spomínal Watson, keď opisoval svoje trápenie. Všimol si tiež, sa mu zvláštne sfarbili ruky. Vtedy netušil, že kešu jablká obsahujú kardol a kyselinu anacardovú, žieravý kokteil, ktorý môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť pľuzgiere.

Watson sa to dozvedel až po tom, čo použil vyhľadávanie na Google. Čítal o pracovníkoch, ktorí pri lúskaní kešu orieškov bežne utrpia vážne popáleniny rúk a paží. Napriek bolestivým zraneniam sa Watson zdržal návštevy nemocnice, pretože nechcel čeliť vysokým účtom za lekársku starostlivosť. Bohužiaľ, proces liečby bol dlhý a bolestivý. Svetobežník vo svetle bolestnej ságy varuje turistov, aby si pred zahryznutím do exotických pochutín v zahraničí urobili prieskum. „Vždy je dobré jesť miestne jedlá, ale myslím, že je tiež dobré mať o nich trochu vedomostí,“ dodal.