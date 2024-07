FOTO Skupina priateľov sa v múzeu odfotila na polaroid: Netušili, že na nich číha... Preboha! Vidíte to?

(Zdroj: Facebook/Ghosts Caught On Camera/Chloe-Anne Edwards)

Čoraz viac ľudí sa vracia k používaniu polaroidových fotoaparátov. Kým niektorým sa páči nostalgický charakter záberov, iní oceňujú najmä to, že na záber musia čakať a nemôžu ho nijako upraviť. Čo však v prípade, že na zábere číha zlovestná entita? Na vlastnej koži to zažila žena, ktorá sa o záber podelila na Facebooku v skupine s názvom Ghosts Caught On Camera. „Ahoj všetci. Chcela som sa podeliť o túto fotografiu, aby som zistila, či sa niekto môže podeliť o svoje skúsenosti. Táto fotografia bola urobená fotoaparátom Polaroid v múzeu rímskych kúpeľov v Bathe a moji priatelia sme presvedčení, že na fotografii je duch. Čo si o tom myslíte vy?“ uviedla v príspevku.

(Zdroj: Facebook/Ghosts Caught On Camera/Chloe-Anne Edwards)

Používatelia sociálnej siete zostali zo záberu zhrození. Fotografia zachytáva dve ženy a jedného muža, ako sa spoločne objímajú a pózujú pred objektívnom. Za blondínkou naľavo záberu je však vidno strašidelnú postavu, ktorá akoby jej vykúkala spoza chrbta. Na prvý pohľad ide o bledú bytosť s vlasmi, z čoho mnohým prešiel mráz po chrbte. Niektorí komentujúci sa aj napriek tomu snažili prísť s racionálnym vysvetlením. „Boli tam nejaké sochy?“ spýtal sa jeden.

Iní si všimli, že na zábere je viac ako len jeden duch. „Myslím, že je tam ďalšia postava ducha za chlapíkom napravo (ale môžem sa mýliť),“ upozornil ďalší používateľ sociálnej siete. Ostatní boli presvedčení o tom, že na zábere je skutočne duch. „Áno! Je to duch. Mám pocit, že ten duch je príbuzný s dievčaťom naľavo,“ prezradil tretí komentujúci. K záberu sa dokonca vyjadril aj skúsený lovec duchov: „Skvelý záber.“ Ďalšia komentujúca pridala svoju vlastnú strašidelnú skúsenosť: „Môj manžel mal na tom istom mieste podobný zážitok.“