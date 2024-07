Surféra (49) zmietli silné vlny vo vode: Celé minúty bojoval o holý život! Neuveríte, vďaka čomu prežil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pohotového surfistu zachránili hodinky Apple Watch potom, ako ho zmietlo more. „Je úžasné, že som bol schopný použiť túto technológiu na záchranu svojho života,“ povedal 49-ročný Rick Shearman pre ABC. Austrálčan sa v sobotu vybral zasurfovať si na pláž Tallow v Byron Bay, keď sa ocitol v nárazovej zóne – v oblasti, kde sa lámu vlny. „Dostal som pár rán na hlavu a chvíľu som sa držal pod hladinou, začal som trochu panikáriť a pod vodou ma chytili kŕče,“ povedal. Namiesto toho Shearman, ktorý sa už v podobných situáciách ocitol, dovolil prúdu, aby ho vytiahol za vlnobitie. Potom hľadal kanál, ktorým by sa vrátil na breh, informuje portál Mashable.

Napriek dodržaniu správneho protokolu o vlnobití zúfalý surfista uviazol niekoľko metrov od pláže bez viditeľnej cesty späť. Vtedy si Shearman spomenul, že má „záchranné lano“ – svoje spoľahlivé hodinky Apple Watch. Využil ich na privolanie záchrannej služby. „V tom momente som bol ďaleko na mori, bičoval ma vietor a veľké vlny, bolo dosť ťažké použiť hodinky,“ spomína Shearman. „Musel som si ich držať pri uchu, aby som počul, čo sa deje, a mohol sa rozprávať s druhou osobou na linke,“ dodal. Napriek tomu, že Austrálčan uviazol na mori, dokázal zostať na linke až hodinu, kým nasmeroval záchranárov na svoju polohu.

Krátko nato ho vylovil vrtuľník a dopravil do bezpečia. Záchranári tvrdili, že ak by nemal na ruke hodinky Apple Watch, záchrana by mohla trvať niekoľko dní a zapojilo by sa do nej viacero agentúr vzhľadom na rozsiahlu oblasť pátrania. Pravdepodobne by to malo aj tragickejší výsledok. Shearman je vďačný, že mal po ruke tohto digitálneho strážneho anjela. „Nebyť možnosti prístupu k tejto službe v mojich hodinkách, pravdepodobne by som sa už hojdal niekde v medzinárodných vodách,“ povedal.