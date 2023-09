Pikantná spoveď plus size modelky: Išla som na sex večierky pre obéznych ľudí, to, čo som tam videla, bolo nechutné

(Zdroj: Instagram/quirkyloverosee)

LOS ANGELES - Plus size modelka porozprávala o sexuálnych večierkoch, na ktoré chodila, kde muži platili za privilégium stretávať sa so ženami s nadváhou. Okrem toho tiež prezradila, že mala stalkera, ktorý ju chcel vykŕmiť na smrť. Práve to bol jeden z dôvodov, prečo odišla z OnlyFans.