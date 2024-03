Najúspešnejšia hviezda filmov pre dospelých odhalila pravdu o pornopriemysle: Toto sa deje v zákulisí!

(Zdroj: Instagram/theangelawhite)

SYDNEY – Bez ohľadu na to, aký je váš postoj k pornografii, pravdepodobne máte v hlave živú predstavu o tom, ako vzniká. Podľa austrálskej pornokráľovnej Angely Whiteovej vás však realita šokuje.

V skutočnosti je pornografický priemysel – mimo natáčania scén – plný firemných kontrol na dodržiavanie predpisov. „Veľa ľudí si stále myslí, že je to temné odvetvie, aj keď v skutočnosti je veľmi korporátne,“ povedala Whiteová pre austrálsky portál news.com.au. „Je tu toľko papierovania,“ uviedla ďalej. Zodpovední zamestnanci preverujú mená a vek umelcov, aby zabezpečili, že nedôjde k sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých. Pred každou scénou musí každý účinkujúci preukázať svoju plnoletosť na videu.

Následne umelci prechádzajú kontrolným zoznamom, ktorý zahŕňa každý sexuálny akt. „Prechádzame ním a hovoríme ‚áno‘ alebo ‚nie‘ alebo žiadame o vysvetlenie,“ povedala Whiteová a dodala, že toto cvičenie môže trvať 15 až 30 minút. Aj keď s niekým jeden umelec vystupuje nespočetne veľakrát, stále je dôležité mať vypracovaný kontrolný zoznam, pretože hranice sa môžu zo dňa na deň zmeniť.

Rovnako dôležité je aj pravidelné testovanie na pohlavne prenosné choroby každé dva týždne. „Keďže toľko pracujem, testujem sa každých 12 dní – na celý rad pohlavne prenosných chorôb, ako sú chlamýdie, kvapavka, syfilis, HIV a trichomoniáza. Absolvujem výtery hrdla, vaginálne výtery a análne výtery,“ priblížila Whiteová a dodala, že jej práca je aj fyzicky náročná, preto sa snaží pravidelne cvičiť a zdravo sa stravovať. „Nie je to ako bežný domáci sex, neustále meníme polohy a držíme ich asi päť minút,“ povedala.

Whiteová v pornopriemysle pôsobí od svojich 18 rokov, ale nebolo to okamžité rozhodnutie. V skutočnosti o tom premýšľala od 14 rokov. „Keď som dospievala, bola som veľmi vzrušená a nadšená z objavovania svojej sexuality,“ povedala pre news.com.au. Pornografia bola prvým miestom, kde videla plnšie ženy ako ona oslavovať, a jedným z prvých miest, kde videla, že ženy s telami ako ona sú považované za sexy. „Bolo to ešte predtým, ako existovali plus size modelky. Vtedy, ak bola v televízii plnšia žena, bola terčom každého vtipu,“ uviedla.

Odvtedy sa však z Whiteovej stala jedna z najznámejších pornoherečiek. Nedávno vyhrala päť AVN Awards, Oscarov v tomto odvetví, čím sa stala so 69 víťazstvami najoceňovanejšou herečkou vôbec. Hovorí, že za svoj úspech vďačí svojej vášni a tvrdí, že jej pokus o vytvorenie skutočného spojenia s každým na scéne rezonuje u divákov, a preto ju majú tak radi.