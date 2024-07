Najúspešnejšia hviezda filmov pre dospelých takmer zomrela na pľaci: Zrazu v nej niečo prasklo! Preboha

(Zdroj: Instagram/theangelawhite)

USA – Angela Whiteová, austrálska hviezda filmov pre dospelých a režisérka, za dvadsaťjeden rokov pôsobenia v brandži videla už skutočne kadečo. To, čo sa stalo počas jednej zo scén, však nečakala ani v zlom sne. Oceňovaná pornohviezda totiž takmer zomrela.

Tridsaťdeväťročná Angela Whiteová uvedená do Siene slávy AVN (Adult Video News) a zároveň sa stala prvou trojnásobnou víťazkou v kategórii ženská herečka roka. Napriek úspechom sa však nevyhla poriadnej nepríjemnosti, ktorá sa stala počas natáčania erotických scén s kolegom Keiranom Leeom. Vysvetlil, že sa to všetko stalo pri ich prvom natáčaní. Ako Lee vysvetlil v podcaste Pillow Talk, počas natáčania zrazu vo vnútri Whiteovej niečo prasklo.

Podľa jeho slov v tom čase natáčali už viac ako hodinu. Po natáčaní sa rozlúčili a každý išiel svojou cestou. „Išiel som domov a o dva dni som zistil, že sa vrátila domov do Austrálie. Povedala, že ju bolí žalúdok a musela navštíviť lekára – zrejme jej na pľaci prasklo slepé črevo, čo ju mohlo zabiť,“ prezradil Lee. V prípade, že by Whiteová ignorovala prasknuté črevo, mohla by umrieť.

Po tomto hrôzostrašnom incidente však Whiteová ďalej pokračovala vo svojej kariére a dokonca s Leeom natočila ďalšie scény. Lee sa napokon v podcaste podelil o ďalší bolestivý incident počas natáčania, ktorý zažil na vlastnej koži. Jedna z kolegýň mu v dôsledku bakteriálnej infekcie tetanus zahryzla do mieška. Táto infekcia je bežná kŕčmi, ktoré začínajú v čeľusti a postupujú do zvyšku tela.