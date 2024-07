Spálenie pokožky na slnku môže byť nebezpečné: Ak spozorujete tieto DVA príznaky, bežte k lekárovi!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Potreba lekárskej pomoci pri spálení je zriedkavá, ale rozsiahle pľuzgiere na veľkej časti tela sú zlým znamením. „Popáleniny od slnka majú rôznu závažnosť,“ pre portál HuffPost povedala doktorka Jennifer Tangová, dermatologička zo Sylvesterovho komplexného onkologického centra na University of Miami Health System. „Najčastejším spálením od slnka je len malé začervenanie, ktoré môže vyústiť do olupovania. Ale ak je to horšie, môžu sa vyskytnúť naozaj vážne pľuzgiere,“ dodala. Keď je zasiahnutá veľká časť povrchu tela, spálenie od slnka sa môže podobať na akýkoľvek iný typ popáleniny. „V takom prípade, keď stratíte takúto časť kožnej bariéry, už nie ste schopní regulovať teplotu a strácate veľa vody,“ uviedla Tangová a dodala, že najlepším riešením je vyhľadať lekársku pomoc.

(Zdroj: Getty Images)

Lekárska pomoc pri popáleninách od slnka je však podľa Tangovej potrebná len zriedkavo. „Naše ochranné mechanizmy sa vyvinuli tak, že keď spozorujeme začervenanie alebo nepríjemné pocity z popálenia, zvyčajne vyhľadáme tieň alebo ideme dovnútra,“ vysvetlila doktorka. „Zvyčajne ide len o to začervenanie a olupovanie, čo je zápalová reakcia tela na slnko, ktoré poškodzuje naše kožné bunky. K úpalu, ktorý si vyžaduje lekársku pomoc, dochádza skôr za extrémnych okolností, napríklad keď je niekto uväznený vonku alebo sa nemôže presunúť do tieňa kvôli zraneniu. Inými slovami, keď sa nabudúce spálite od slnka, pravdepodobne sa nemusíte ponáhľať do nemocnice,“ povedala.

Ako však pre HuffPost uviedol Kevin Boyd, dermatológ z Mayo Clinic Health System v La Crosse v štáte Wisconsin, to, že sa nespálite, neznamená, že slnko nepoškodzuje vašu pokožku. „Aj keď sa na slnku nespálite, ste vystavení slnečným lúčom, a to môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny kože,“ priblížila Tangová. Ak chcete zostať na slnku v bezpečí, mali by ste prijať určité preventívne opatrenia. „Najlepšími prostriedkami ochrany pred spálením sú opaľovacie krémy, oblečenie chrániace pred UV žiarením a vyhýbanie sa slnečným lúčom v čase ich najväčšej intenzity, teda medzi 10. a 16. hodinou,“ uviedol Boyd. Poznamenal, že opaľovací krém by ste si mali nanášať každé dve hodiny a častejšie, ak plávate alebo sa potíte. „Hľadajte výrobky označené ako širokospektrálne, ktoré zabezpečujú ochranu pred UVB a UVA žiarením a majú ochranný faktor SPF aspoň 30,“ dodal Boyd.