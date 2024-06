Športkovkyňa sa pustila po najrýchlejšom tobogane v Európe: Ignorovala dôležité varovanie! Dámy, čítajte

(Zdroj: Instagram/rhiannan_iffland)

Jednou z najobľúbenejších atrakcií parku je najrýchlejší tobogan v Európe s nápisom, ktorý varuje ženy pred jeho používaním. V posledných rokoch sa objavili správy o ženách, ktoré na vysokorýchlostných toboganoch utrpeli zranenia. To viedlo k tomu, že v mnohých parkoch môžu niektoré z atrakcií využívať iba muži. Štúdie totiž ukázali, že vysoký tlak vody, ktorá sa dostane do ženského tela, môže mať za následok hrozné poranenia, ako aj infekcie spôsobené cudzími telesami, ktoré sa nachádzajú vo vode. Zdalo sa však, že Ifflandová si zo zákazu ťažkú hlavu nerobila. „Ženy zrejme nemajú chodiť na tento tobogan,“ napísala k záberom, ktoré publikovala na sociálnej sieti.

Sedemnásobná šampiónka svetovej série Red Bull Cliff Diving sa potom rozhodla zariskovať a katapultovala sa dole toboganom. „Nikdy som nemala v úmysle zosmiešňovať bezpečnostné predpisy tohto toboganu,“ povedala Ifflandová, informuje portál Yahoo News. „Bezpečnosť je prvoradá a pri svojej práci neustále zvažujem akékoľvek nebezpečenstvo. Naznačovať opak je nesprávne,“ dodala. Jej video sa však stretlo so všeobecným znepokojením fanúšikov, pričom mnohí vysvetľovali, že existuje dobrý dôvod, prečo by mali byť ženy na toboganoch opatrné. „Na nápise sa píše – z dôvodu vysokého rizika zranenia. Prečo ste sa aj tak spustili dole?“ spýtal sa jeden z komentujúcich.

Našli sa však aj takí, ktorí tvrdili, že nápis je sexistický. To podnietilo ďalších, aby ich upozornili na zdravotné a bezpečnostné riziká. Mnohí poukazovali na to, že okrem potenciálnych gynekologických problémov môžu vysokorýchlostné tobogany spôsobiť klystír mužom aj ženám. „Nanešťastie som dostal z toboganu klystír. Na toalete som vymočil polovicu bazéna zo svojho zadku. Po tom, čo sa to stalo, som doslova nemohol stáť vzpriamene. Najčudnejšia vec, akú som kedy zažil,“ prezradil komentujúci. „Bože, netušila som, že to má nejaký názov. Klystír toboganom, to dokonale vystihuje to, čo sa mi stalo,“ dodala ďalšia.