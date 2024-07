Moderátorka sa pýtala mužov, ako močia ženy s tampónmi: Z odpovedí odpadnete! Poriadna hanba

(Zdroj: X/PicturesFoIder)

USA - Nedostatočná informovanosť mužov o menštruácii môže mnohým pripadať smiešna. Lenže väčšina ich odpovedí na otázku súvisiacu so základnými anatomickými poznatkami o ženských orgánoch je zarážajúca. Muži by totiž nemali byť vedci, aby vedeli, ako funguje tampón alebo kalíšok a čo sa vlastne deje počas menštruačného cyklu.

Množstvo mužov sa stalo terčom posmeškov po tom, čo nedokázali na internete odpovedať na otázku: „Ako močí žena s tampónom?“ Z mnohých ich odpovedí totiž vyplynulo, že by sa mali vrátiť do školy na hodiny biológie. Niektoré z odpovedí boli naozaj zaujímavé. Prvý chlapík povedal zmätene: „Vždy som sa nad tým zamýšľal.“ Druhý bol tiež v rozpakoch a priznal: „Nemám ani potuchy, braček. Vyťahuje ho? Áno, vyťahuje ho.“ Tretí bol o niečo sebavedomejší a naivne uviedol: „Podrží ho bokom alebo ho vytiahne. Alebo možno to absorbuje viac vecí, takže môže robiť oboje naraz.“

How much men know about women’s bodies 😬 pic.twitter.com/DBpX3qc3V3 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 25, 2024

Mnohí z respondentov zostali neoblomní a boli presvedčení o tom, že menštruačný tampón je potrebné pred močením vybrať a potom si žena vloží nový. Len na vysvetlenie: nemusíte ho počas močenia vyberať, pretože moč vychádza z močovej trubice, zatiaľ čo tampón sa zavádza do pošvy. Oboje je súčasťou vulvy, ale nejde o ten istý otvor.

Do sekcie komentárov prispeli tisíce používateľov, pričom niektorí sa dobre zabávali. Viacerých však nedostatok vedomostí poriadne zaskočil. „Toto je desivé. Toľko mužov je takých ignorantov?" uviedla jedna z komentujúcich. Ďalšia súhlasila a napísala: „Dôkaz, že muži by nemali rozhodovať o ženských telách.“ Tretia pokračovala: „Chlapi, pozrite sa do knihy o anatómii človeka.“ Štvrtá poznamenala: „Otvorte školy, panebože, prosím.“