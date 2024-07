Blondínka počas letu do Paríža zaspala: Keď sa prebrala, čakal ju poriadny šok! Neurobte túto chybu aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LEEDS – Britka Jim Maybanková si rezervovala let na palube lietadla spoločnosti Ryanair do Paríža. Kvôli dovolenkovému zhonu sa však dostala do poriadnych nepríjemností. Keď totiž lietadlo pristálo, rýchlo zistila, že sa ocitla inde, ako pôvodne chcela.

Tridsaťročná Jem Maybanková z východného Yorkshiru sa minulý týždeň dostavila na letisko Leeds Bradford v Anglicku, odkiaľ chcela odletieť na dovolenku do Paríža. Prešla cez letiskovú kontrolu a bez problémov sa dostala do lietadla. Vtedy zistila, že sedadlo 34A, ktoré si rezervovala, neexistuje. Palubný personál ju však ubezpečil, že v prípade výmeny lietadiel sa podobná vec môže stať. Maybanková toto nedorozumenie preto vypustila z hlavy. Napriek tomu jej prišlo zvláštne, že namiesto obvyklej jednej hodiny letu trval let až dve hodiny. Pripisovala to však turbulenciám.

Po príchode na palubu lietadla rýchlo zaspala a nepočula oznámenia o cieľovej destinácii. Keď sa zobudila, čakalo ju obrovské prekvapenie – namiesto Eiffelovej veže videla palmy a hory. Vtedy si uvedomila, že omylom nastúpila na nesprávny let do španielskeho prístavného mesta Alicante. „Mala som šialený dovolenkový zhon. Hľadala som bránu na let do Paríža. Z diaľky som videla, že je to brána 6. Išla som tam a čakala v rade,“ prezradila pre denník Daily Mail. „Zamestnanci naskenovali môj palubný lístok a QR kód. Nechali ma rovno prejsť cez bránu. Nevidela som tabuľu ani nič iné. Aby som bola úprimná, nevenovala som tomu veľa pozornosti,“ priznala.

Po pristáti Maybanková počkala, kým všetci neopustia lietadlo, a potom zašla za palubným personálom spoločnosti Ryanair. Zamestnanci jej pomohli rezervovať let do Paríža, no Maybankovej stále vŕtalo hlavou, ako je možné, že si nevšimla, že nastupuje do nesprávneho lietadla. „Zamestnanci boli skutočne zmätení a povedali, že sa to nikdy predtým nestalo,“ prezradila. „Vybavili mi let zadarmo, čo bolo skvelé. Neviem, ako sa to stalo. Možno sa číslo brány zmenilo, kým som čakala. Číslo 6 vyzerá dosť podobne ako číslo 8 aj z diaľky, takže si myslím, že sa stalo práve to. Ale ktovie? To sa nikdy nedozviem,“ uviedla Maybanková.

O 23:00 konečne dorazila do Paríža, no musela absolvovať hodinovú cestu autobusom do centra mesta, kde bol jej hotel. Ostatným dovolenkárom odporúča, aby si na letisku dávali väčší pozor a počúvali všetky bezpečnostné oznámenia – aj keď sa im zdajú byť nudné a zbytočné. „Moja rada pre ostatných dovolenkárov je, aby prestali telefonovať na letisku. Dávajte pozor,“ uviedla. „Keď nastúpite do lietadla, počúvajte bezpečnostné oznámenia. Skúste si tiež zachovať otvorenú myseľ, pretože veci sa môžu zmeniť,“ dodala.