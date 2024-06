Vedci varujú pred asteroidom známym ako zabijak planét: Už za pár hodín sa priblíži k Zemi! Hrozí kolízia?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Odborníci varujú pred asteroidom, ktorý je päťkrát väčší ako asteroid zodpovedný za vyhubenie dinosaurov. Naposledy bol pri našej planéte takto blízko pred viac ako sto rokmi. Ak by došlo k nárazu, spôsobil by veľké zmeny v atmosfére. Aj preto sa mu hovorí „zabijak planét“.

Asteroid 2011 UL21 sa už zajtra 27. júna dostane do vzdialenosti vyše osem miliónov kilometrov od Zeme. Podľa odborníkov ide o jeden z najväčších asteroidov za posledných 125 rokov. Portál Live Science uvádza, že okolo našej planéty prejde rýchlosťou približne 93 000 kilometrov za hodinu a vzhľadom na to, ako blízko sa dostane k Zemi, ho experti označili za potenciálne nebezpečný.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa odborníkov je asteroid približne 1,7 až 3,9 kilometrov široký, čo znamená, že je asi päťkrát väčší ako asteroid, ktorý vyhubil dinosaury. Ako informuje Live Science, ak by asteroid poškodil Zem, do atmosféry by sa dostalo obrovské množstvo prachu a viedlo by to k veľkým zmenám v zemskej atmosfére. Z tohto dôvodu sa asteroidu tiež hovorí „zabijak planét“. Napriek tomu vedci tvrdia, že existuje nulová šanca, že akýkoľvek známy asteroid dopadne v priebehu najbližších tisíc rokov na Zem.

Asteroid obieha okolo Slnka raz za tri roky vo vzdialenosti 1,3-násobku priemernej vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Podľa simulácií laboratória Jet Propulsion Laboratory NASA bude však 27. júna najbližšie k Zemi za posledných 110 rokov. Odborníci očakávajú, že najjasnejšie ho na oblohe bude vidno medzi 28. a 29. júnom a bude viditeľný na severnej pologuli.