Muž pochoval svoju zdanlivo mŕtvu manželku: O pár dní prišiel šok! Prípad plný záhad nedá polícii spávať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GORAKHPUR – Šesťdesiatročný Ram Sumer z indického mesta Gorakhpur nahlásil zmiznutie svojej štyridsaťročnej manželky. Polícii povedal, že sa 15. júna vydala na cestu domov od svojich rodičov, no nevrátila sa. Vtedy ešte netušil, v akej bizarnej spleti udalostí sa už čoskoro ocitne.

O štyri dni neskôr sa v neďalekej štvrti Uruva Bazaar našlo telo ženy, informuje tlačová agentúra Press Trust of India. Sumer následne zistil, že telo patrí jeho manželke Phoolmati. Pozostatky sa rozhodol spopolniť. Výsledky pitvy neskôr ukázali, že žena bola uškrtená. To prinútilo úrady, aby sa prípadom ďalej zaoberali. Polícia následne vystopovala Phoolmatin mobilný telefón, ktorý vykazoval aktivitu v meste Jhansi, ktoré je od Gorakhpuru vzdialené približne 600 kilometrov.

(Zdroj: Getty Images)

Záznamy hovorov ukázali, že Phoolmati bola v pravidelnom kontakte s mužom menom Shubham. Po vypočutí Shubham potvrdil, že Phoolmati skutočne žije a že to bol on, kto ju vzal do Jhansi. Polícia ženu napokon našla na uvedenej adrese. Policajný inšpektor regiónu Jitendra Kumar Tomar uviedol, že Phoolmati poslali v sobotu 22. júna späť k manželovi.

Úrady teraz chcú zistiť vzťah medzi Sumerom, jeho manželkou Phoolmati, chlapíkom Shubhamom a neznámou ženou, ktorá bola spopolnená. Polícia uviedla, že získala aj záznamy z priemyselných kamier, na ktorých je vidieť podozrivú osobu, ktorá by mohla vniesť ďalšie svetlo do tohto výnimočného prípadu.