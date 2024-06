Muž v dome nachádzal strašidelné odkazy: Keď odhalil ich pôvodcu, zostal právom v šoku! Veď mohol zomrieť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Neznámy nájomník sa na sociálnej sieti Reddit podelil o desivý príbeh. V jeho dome si totiž všimol záhadné poznámky napísané na farebných lístkoch a netušil, odkiaľ sa tam berú. Myslel si, že ide o strašidelné odkazy, ktoré mu zanecháva stalker, no to, čo zistil, je oveľa znepokojivejšie.

Príspevok zverejnený na sociálnej siete Reddit síce nepatrí k najoddychovejšiemu čítaniu, ale je zaujímavý a poučný. „Pätnásteho apríla som na svojom stole našiel žltý odkaz písaný písmom, ktoré nebolo moje. Pripomínal mi nejaké záležitosti, ktoré som musel vybaviť, ale o ktorých som vôbec nikomu nepovedal,“ napísal muž vo svojom príspevku. Spočiatku vraj pripustil, že si z neho vystrelil stalker alebo lupič, preto lístky zahodil a snažil sa na strašidelnú udalosť zabudnúť. Všetko sa však po niekoľkých dňoch nezopakovalo. „Bol som vystrašený, ale nevšimol som si žiadne stopy po vlámaní,“ priblížil. To ho podnietilo konať a nainštaloval domáce bezpečnostné kamery.

Rozhodol sa tak po tom, ako našiel podozrivú správu s textom: „Náš majiteľ mi nedovolí s vami hovoriť, ale je dôležité, aby sme to urobili." Kamerový záznam ale neobsahoval žiadne dôkazy o votrelcoch a bol na ňom iba muž, ktorý sa venoval každodenným záležitostiam. Preto sa na Reddite spýtal: „Dostane ma kontaktovanie polície do nejakých problémov, ak nedokáže určiť, odkiaľ to všetko je? Chcem sa len uistiť, že neplytvám nikoho časom. Mal by som sa poradiť s majiteľom bytu? Tých, ktorí tiež bývajú v komplexe?" Čitatelia prispievali do sekcie komentárov, aby pomohli nájomníkovi rozlúsknuť prípad fantómových odkazov. Niektorí sa zamysleli nad tým, či domáci majiteľ nevstupuje do bytu nájomníka bez jeho vedomia, ale poznámky nedávajú v kontexte žiadny zmysel, poznamenal jeden používateľ.

„Je pravdepodobné, že si ich píšete sám, ale zabúdate," uviedol ďalší. Tieto podnety stačili na to, aby sa muž zameral na seba. „Ďakujem všetkým, ktorí mi poradili, ako postupovať a najmä tým, ktorí odporučili detektor CO, oxidu uhoľnatého, pretože keď som ho zapojil do spálne, ukazoval 100 ppm. Mal som otravu CO a myslel som si, že ma prenasleduje nájomca,“ prezradil autor príspevku. Vďaka ľuďom na sociálnej sieti si pravdepodobne zachránil život, pretože vystavenie sa nízkym hladinám CO môže časom spôsobiť neurologické poškodenie. Medzi príznaky otravy pri nízkych hladinách tohto plynu patrí bolesť hlavy, únava, nevoľnosť, zvracanie a ako sa prejavilo u muža, aj mozgová hmla, zhoršená pamäť a zmätenosť. Akútne vystavenie vysokým hladinám CO môže mať za následok trvalé poškodenie mozgu a smrť.