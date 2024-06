Tieto problémy s Wi-Fi signálom nepodceňujte: Môžu byť signálom toho, že vašu sieť napadli hackeri!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Zatiaľ čo mnohí poznajú riziká používania verejných Wi-Fi sietí, mnohokrát si neuvedomujú, že hackeri môžu zneužiť aj domáce siete. Tieto znaky sa môžu často javiť ako bežné problémy s pripojením alebo problémy so sieťou na strane poskytovateľa, no v skutočnosti môžu znamenať, že vašu domácu sieť napadli hackeri.

Kým bude existovať internet, počítačoví zločinci budú hľadať spôsoby, ako preniknúť do osobných priestorov a ukradnúť cenné informácie. To zahŕňa prístup k bankovým údajom, súkromným rozhovorom, fotografiám a iným citlivým údajom. Existujú však špecifické varovné signály, ktoré je potrebné sledovať, aby ste zistili, či váš systém nenapadli hackeri. Spoločnosť Norton, ktorá poskytuje špičkový antivírusový a bezpečnostný softvér, prezradila niekoľko hlavných znakov toho, že vašu domácu sieť napadli hackeri.

(Zdroj: Getty Images)

Pomalá rýchlosť internetu

Ak dôjde k náhlemu poklesu vášho internetového pripojenia, môže to signalizovať, že vaša domáca sieť bola narušená. Tento jav je ešte podozrivejší v prípade, keď poskytovateľ internetu nepotvrdí žiadne problémy na jeho strane alebo na vašom zariadení.

Neznáme zariadenia alebo adresy IP

Môže to byť znak toho, že hackeri sa pokúšajú získať prístup k vášmu routeru kvôli citlivým informáciám. Pre potvrdenie sa prihláste pomocou IP adresy zariadenia a skontrolujte zoznam pripojení.

(Zdroj: Getty Images)

Vaše heslo Wi-Fi sa zmenilo

Ľudia sa tiež stretávajú so situáciami, keď sa heslo na routery náhle zmení. Mohlo by to naznačovať určitú hackerskú aktivitu, pretože votrelec sa môže pokúšať zmeniť vaše prihlasovacie údaje skôr, ako ich zmeníte vy sami.

Nerozpoznaný softvér vo vašom zariadení

Hackeri sa môžu zamerať na routere a nainštalovať malvér do vašich zariadení, aby ukradli dôležité informácie.

Napadnutie prehliadača

V prípadoch, keď sa hackeri dokážu prihlásiť do vášho routera a zmeniť jeho nastavenia DNS (Domain Name System), môžu presmerovať všetok internetový prenos cez váš router na škodlivý server DNS, čím vás presmerujú na konkrétne webové stránky, ktoré môžu ukradnúť vaše informácie.

(Zdroj: Getty Images)

Okrem rozpoznania varovných signálov je dôležité pochopiť, ako sa hackeri pokúšajú ukradnúť súkromné ​​informácie, napríklad tým, že sa vydávajú za falošných kupujúcich legitímnym predajcom. Klamú tým, že vymýšľajú transakcie, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a posielajú phishingové odkazy, aby ich podvod pôsobil dôveryhodne. Keď však predajca zadá ich bankové údaje, nechtiac o svoje peniaze príde.