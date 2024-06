Inštalatér varuje: Toto do odtoku nikdy nedávajte! Nechutné VIDEO ukazuje, čo sa stane, ak urobíte opak

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak končia vo vašom vodovodnom potrubí vaječné škrupiny, zvyšky kávovej usadeniny, cestovín, ryže alebo citrusových šupiek, časom si ho určite poškodíte a oprava nebude práve najlacnejšia. Na riziká spojené s upchávaním kuchynského odtoku upozorňuje aj inštalatér známy ako @thatplum6guy vo svojom videu na TikToku, v ktorom odporúča: „Neumiestňujte do drezu tuk, pretože je to najhorší blokátor odtoku okrem detských obrúskov.“ Dôkazom je video, v ktorom dokumentuje stav potrubia upchatého tukom. Na zázname vidieť, ako je zablokované obrovským kusom hnedého tuku a ten bráni prietoku vody. Inštalatér sa ho snaží uvoľniť pomocou lopatky. Po dvoch pokusoch sa mu to našťastie podarilo.

Podľa vodoinštalatérskej spoločnosti ClearView Plumbing môže vypúšťanie tuku do drezu dokonca potrubie úplne zničiť. „Odolajte každému pokušeniu vyliať tuk do kanalizácie! Tuky pokryjú vaše potrubie a zmenia sa na kal, ktorý zachytáva zvyšky jedla,“ informuje webová stránka spoločnosti. Newyorské oddelenie ochrany životného prostredia odporúča pred vyhodením kuchynský olej a tuk po vychladnutí zamraziť v plastovom vrecku. Pokiaľ ide o vlhčené utierky, spoločnosť ClearView Plumbing vysvetľuje, že sa síce predávajú ako biologicky rozložiteľné, ale trvá dlho, kým sa rozložia.

Podľa prezidenta spoločnosti Mr. Rooter Plumbing Doyla Jamesa nepatria do potrubia ani splachovateľné obrúsky. „Pri nedostatku toaletného papiera sa nezriedka stalo, že inštalatéri nachádzali v potrubí predmety, ako napríklad obrúsky alebo utierky, ktoré ho upchali,“ vysvetlil pre magazín Bestlife. „Zablokované odtokové potrubia spôsobujú, že iné zariadenia tlačia vodu späť do domu cez odtoky. Odborník na inštalatérske práce musí potom všetky skontrolovať, aby zistil, kde dochádza k upchatiu,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Napriek výzvam odborníkov mnohí v komentároch pod videom priznali, že plánujú urobiť presný opak. „Nájomné stúpa o 300 dolárov (276 eur) a oni stále nevybavili moju žiadosť o údržbu, ktorú som podal pred štyrmi mesiacmi. Mastnota ide len do odtoku,“ napísal jeden z používateľov. „Som nájomca a stále vyhadzujem mastnotu a utierky do koša, pretože je to logické a správne,“ uviedol ďalší. „Platím 1300 dolárov (1199 eur) za podpriemerný byt s jednou spálňou. Do umývadla si dám, čo chcem,“ poznamenala tretia osoba. „Stačí každý týždeň púšťať vriacu vodu,“ odporučil jeden z komentujúcich.