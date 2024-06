Chlapík dodnes používa zariadenie zo sovietskej éry: Ľudia sú pobúrení, majú na to dobrý dôvod! Veď pozrite

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Stále používam ventilátor vyrobený v roku 1967,“ uviedol používateľ Redditu v príspevku a dodal, že ventilátor bol vyrobený v bývalom Sovietskom zväze. Ventilátor so zaprášenými gumenými lopatkami, opotrebovaným lakom a hliníkovým podstavcom má už zjavne najlepšie časy za sebou. Snímka dokonca podnietila ostatných používateľov, aby muža varovali, najmä vzhľadom na to, že ventilátor nemá ochranný kryt. „Lopatky sú vyrobené z gumy, takže to bolí len ako facka, podľa toho, v akom uhle sa rozhodnete prsty vložiť do ventilátora,“ reagoval autor príspevku na komentáre.

Niektorí však uviedli, že by zariadenie mohlo spôsobiť devastačný požiar. „Prosím, vymeňte ten napájací kábel,“ uviedol jeden z komentujúcich a zároveň poukázal na riziko poškodeného plastového krytu. „Plastový kryt už teraz vyzerá hrozne, môže prasknúť,“ dodal. Ďalší sa pridal: „Aj keď ventilátor technicky funguje, je to elektrická nehoda, ktorá sa skôr či neskôr stane. Zdá sa, že ventilátor nemá žiadne uzemnenie a celé telo je kovové.“

Tretí uviedol, že jeho rodičia mali lampu z podobnej doby zapojenú do zásuvky. V noci sa sama od seba zasvietila, čo viedlo k vzplanutiu a napokon im celý dom vyhorel. Autor príspevku však trval na svojom: „Ak by skratoval bezpečnostný spínač v dome, vypol by ho, takže oheň nebude problém. Stačí sa nedotýkať hliníkového tela otvorenými dlaňami a bude to v poriadku.“ Viacero ďalších muža podporilo v používaní ventilátora a dodalo, že sami dodnes používajú elektrotechniku starú desiatky rokov. „Pozerám sa na to z hľadiska udržateľnosti: tieto veci boli vyrobené tak, aby vydržali, takže nemusíte každých pár rokov kupovať niečo nové,“ argumentoval komentujúci.