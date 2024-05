Zamestnankyňa obľúbeného fastfoodu pobúrila ľudí: Pozrite, čo robila pri hranolčekoch! To je vrchol

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

BOOVAL – Mamička sa spolu so svojím synom vybrala do jednej z pobočiek známej siete rýchleho občerstvenia McDonald’s. Keď stála v rade na jedlo, všimla si zamestnankyňu stojacu pri hranolčekoch. To, čo robila, zákazníčke doslova vyrazilo dych.

Debbie Barakatová vzala svojho syna 4. apríla do reštaurácie rýchleho občerstvenia McDonald’s v Booval, na predmestí Brisbane v Austrálii. Zrazu si všimla zamestnankyňu, ako ledabolo drží handru od mopu pár centimetrov od hranolčekov. „Stála som a čakala na svoju objednávku, keď som sa pozrela a počula, ako zamestnanec hovorí: ‚Nemyslím si, že by ste to mali robiť, pretože by to mohol byť bezpečnostný problém, môže sa to vznietiť‘,“ povedala mamička pre portál Yahoo! News Australia.

McDonald’s worker caught drying mop under fries warmer in stomach-churning video: ‘The McMop is back’ https://t.co/ZmwVM2ckGC pic.twitter.com/ntXhntOQUd — New York Post (@nypost) May 22, 2024

Podľa jej slov ostatní zatiaľ pripravovali hranolčeky a dokončovali objednávky, akoby si kolegyňu s handrou stojacu vedľa nich ani nevšimli. „Bola som úplne šokovaná tým, čoho som bola svedkom, a ona sa tomu len zasmiala,“ dodala. Zamestnankyňa údajne tesne pred sušením dokončila utieranie podlahy. Dalo sa teda predpokladať, že handra bola aj špinavá. Nahnevaná zákazníčka poslala e-mail manažérovi pobočky, no dostala len vágnu odpoveď. „Uisťujeme vás, že podnikáme nápravné opatrenia, aby sa podobný incident už nezopakoval,“ odpovedal manažér.

Hovorca austrálskeho McDonald's uviedol, že išlo o ojedinelý incident. „McDonald’s berie bezpečnosť potravín mimoriadne vážne a vo všetkých reštauráciách dodržiava prísne postupy čistenia, dezinfekcie a hygieny,“ uviedla spoločnosť. Zamestnankyňa pristihnutá pri nechutnom čine zrejme o prácu nepríde, pretože reťazec pracuje na lepšom zaškolení svojich pracovníkov. „Riešili sme to priamo s pobočkou a vykonali sme dôkladné preškolenie všetkých zamestnancov o dezinfekcii, hygiene a bezpečnosti potravín,“ dodala spoločnosť.

Mnohí používatelia sociálnych sietí však boli oprávnene znechutení tým, čo videli, zatiaľ čo niektorí si z incidentu robili srandu. „Keď som pracoval v McDonald's, bol som ohromený množstvom porušení bezpečnosti a hygieny,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Takže to hranolčekom dodáva chuť,“ zavtipkoval druhý.