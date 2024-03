Muža znepokojil objav v jeho viac ako storočnom dome: Preboha, čo to je? Ľudia v tom majú jasno

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Ľudia často objavujú staré predmety a netušia, na čo boli v minulosti využívané. Do tejto kategórie objavov patrí aj približne storočné zariadenie, o ktorom informuje na Reddite istý muž. Keďže nemá poňatie o tom, čo to môže byť, požiadal o pomoc ostatných.

Na Reddite existuje skupina s názvom „Čo je to za vec", kde ľudia často žiadajú ostatných o pomoc pri identifikácii neznámych vecí. Jednou z nich je aj čierna skrinka, o ktorej jej objaviteľ tvrdí, že je stará viac ako sto rokov. Používateľom vysvetlil, že podivný predmet s drôtmi našiel vo svojom dome, ktorý bol postavený v roku 1905 a nachádzal sa v úzkom priestore medzi prízemím a prvým poschodím. Predmet je údajne trochu ťažký, nebol pribitý a našiel ho položený na tehlovej rímse.

Uviedol, že nikto o ňom nevedel celé desaťročia a keď ho chcel vidieť zblízka, musel sa k nemu priplaziť. Skrinka má aj rukoväť a šesť kovových kruhov usporiadaných do polkruhu na prednej strane. Na kruhoch sú čísla 0,4,6,8,10. Táto skutočnosť prispela v tomu, že internetoví pátrači začali špekulovať a prichádzali s rôznymi teóriami. Niekoľkí tipovali, že ide o transformátor, zatiaľ čo iní predpokladali, že je to akýsi regulátor napätia. Jeden používateľ poznamenal: „Mne to pripadá ako modelový transformátor. Presný model som nenašiel, ale na eBay je veľa podobných."

Ďalší napísal: „Mosadzné zárezy, volič a hmotnosť mi hovoria, že je to transformátor. Vedel by som si predstaviť, že by sa používal na zmenu rýchlosti stropného ventilátora, keďže tie boli začiatkom 20. storočia bežné. 20. roky minulého storočia boli prvými rokmi rádia, takže je možné, že bol vtedy nainštalovaný na použitie s rozhlasovým prijímačom. Možno detektor úniku elektrickej energie. Bolo by dobré vedieť, kadiaľ vedú káble." Iný komentujúci upozornil: „Ak máte digitálny merač, pred dotykom skontrolujte skrutky, kde sa pripájajú káble, či nie sú pod elektrickým prúdom."