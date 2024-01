Majitelia našli v starom dome ukrytý kufor: To, čo našli vo vnútri, by vydesilo snáď každého

(Zdroj: TikTok/stonestack_renovation)

Pár z Nového Zélandu, ktorý pri renovácii starého domu objavil v stene strieborný kufor, zostal po pohľade dovnútra zdesený. Ako informujú na TikToku, iba nedávno kúpili nehnuteľnosť postavenú v roku 1966. Keď začali pracovať na jej modernizácii, objavili v stene skrytý priestor. V ňom boli dvoje dverí a záves. Zatiaľ čo žena predpokladala, že priestor slúžil na uskladnenie, všimla si, že časť z neho je zabarikádovaná. Keď sa pozrela dnu, všimla si strieborný kufor značky Rimowa skrytý vzadu.

"Nemysleli sme si, že je to mŕtvola. Okrem toho, že sa odtiaľ nešíri žiadny ohavný zápach, tam neboli ani muchy," vysvetlila. Keď sa ku kufru priblížil ich pes, správal sa čudne. „Myslím, že sa trochu bál vidieť, čo tam je, ale nemusel sa, pretože tam boli len nejaké staré sladkosti, súprava na šitie, ceruzka a nič výnimočné." Potom kufor vytiahli a otvorili. Odhalili tak menší strieborný kufor a nejaké sladkosti. Žena potom otočila kamerou, aby ukázala svojho psa, ktorý vyzeral vystrašene.

Vydesení ostali aj užívatelia. V kufri sa totiž nachádzala bábika pripnutá popruhmi. "V tomto prípade to bola zvláštna bábika, myslím, nie to nie je ako z hororového filmu alebo niečo neobvyklé, ale je to naozaj zvláštna bábika. Myslím, že by to mohol byť zberateľský predmet. Nie som si úplne istá, ale je to trochu divné, najmä preto, že bola pripútaná. Neviem, aký mám z toho pocit, ale je to len veľmi znepokojujúca bábika. A môj pes tiež nevyzerá ohromene," poznamenala majiteľka domu.

Bábika mala veľké modré oči a staromódne ružové šaty. Ľudia si myslia, že majitelia nemali kufor nikdy otvoriť. "Prosím, informujte nás o tom, čo ste zobudili," napísala jedna osoba. "Predajte dom. Ten bol z nejakého dôvodu dvojnásobne chránený," poznamenal niekto ďalší.