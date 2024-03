Alarmujúce výsledky štúdie: Konzumácia TÝCHTO potravín súvisí s viac ako 30 zdravotnými problémami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

GEELONG - Vedci zistili, že nezdravé potraviny sú spojené so vznikom viac ako tridsiatich chorôb a môžu zvýšiť riziko predčasnej smrti. Poukázali aj na to, že konzumácia ultra-spracovaných potravín, ako sú hotové jedlá a šumivé nápoje, súvisí so vznikom rakoviny, srdcovými problémami, cukrovkou 2. typu a úzkosťou.