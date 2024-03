Sexuálna terapeutka odhalila jednu z najväčších prekážok v sexe: Kvôli tomuto vám to v spálni neklape

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sex je komplikovanejší ako kedykoľvek predtým, uviedla psychosexologička Karen Gurneyová v podcaste The Diary of A CEO, pričom každá generácia má menej sexu ako predchádzajúca. Podľa jej slov je púšťanie domácich zvierat do spálne jednou z najväčších chýb, ktoré ľudia robia, keď príde na sex. Zvedavá mačka alebo ochranársky pes môže úplne pokaziť hravú náladu mnohých párov. Za posledný rok si Gurneyová všimla náhly nárast počtu ľudí, ktorí sa sťažujú na domáce zvieratá v spálni.

„Buď sa snažia zapojiť, alebo sa pozerajú, alebo sú v miestnosti, alebo to druhú osobu odrádza. Toto bolo pre mňa jedno z najväčších prekvapení,“ prezradila Gurneyová. Verí, že by to mohlo súvisieť s dramatickým nárastom vlastníctva domácich zvierat počas pandémie. Psia behavioristka Kate Perryová vysvetlila, že veľa psov inštinktívne stráži svojich majiteľov. „Keď do ich priestoru prichádza ďalšia osoba a všetka táto aktivita sa deje na mieste, o ktorom si myslia, že je ich posteľ, nevedia, čo sa deje, a môžu druhú osobu vnímať ako niekoho, kto útočí na ich majiteľa,“ priblížila Perryová.

Podľa Gurneyovej tak nie je žiadnym prekvapením, že prítomnosť domácich zvierat odradí niektoré páry od sexu. „Domáce zviera v izbe je dosť rušivé, to áno, a ak ho dáte von, bude štekať a škrabať na dvere. Je to obrovská výzva,“ uviedla psychosexologička a dodala, že pred kúpou domáceho miláčika treba myslieť aj na takéto úskalia.