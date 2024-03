Milovníčka zvierat vyzvala ľudí, aby vo VIDEU našli králika: Skúsite to? Podarí sa to len tým najlepším

(Zdroj: TikTok/pomsownball)

NEW YORK – Pátranie milovníčky zvierat po jej domácom králikovi, ktorý sa ukrýva na dvore, sa stalo najnovšou virálnou výzvou. Ľudia na TikToku sa snažia nájsť strateného domáceho miláčika na záhrade, no je to skutočne veľmi ťažké. Podarí sa vám to?