Z nového zvukového záznamu z ponorky Titan vám naskočí husia koža: Veď to mohli byť... Preboha!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN – Doteraz nezverejnený zvukový záznam z ponorky Titan, ktorá implodovala minulé leto, bol zverejnený ako súčasť nového dokumentu názvom „The Titan Sub Disaster: Minute by Minute“. Ten sa na obrazovkách britského televízneho kanála Channel 5 objaví už o pár dní.

Päť ľudí prišlo o život po tom, čo ponorka spoločnosti OceanGate zostúpila do Atlantického oceánu, kde mala cestovať do hĺbky približne 38 kilometrov pod hladinou mora, aby si skupina ľudí prezrela trosky Titanicu. Približne po hodine a 45 minútach cesty stratila materská loď na povrchu kontakt s Titanom, čo znamená, že jej poloha bola úplne neznáma. Situácia podnietila pátraciu misiu, no po Titane zostali iba úlomky.

Nový dokument ponúka ďalší pohľad na posledné momenty Titanu a piatich ľudí na palube: generálneho riaditeľa spoločnosti OceanGate Stocktona Rusha, francúzskeho experta na Titanic Paula-Henriho Nargeoleta, britského miliardára Hamisha Hardinga, obchodníka Shahzada Dawooda a jeho syna Sulaimana Dawooda. Dokument upozorňuje na zvuky búchania, ktoré zachytilo kanadské letectvo počas pátrania. Správy o búchaní viedli k mrazivým teóriám, že tento zvuk mohli vydávať ľudia v ponorke, ktorí sa na seba snažili upozorniť.

Bývalý kapitán námornej ponorky Ryan Ramsey v dokumente uviedol: „Môže to byť niekto, kto klope, symetria medzi týmito klopaniami je veľmi neobvyklá. Je to rytmické, je to, ako keby ten zvuk vydával nejaký človek, a skutočnosť, že sa to opakuje, je naozaj nezvyčajná.“ Zvuk bol prvýkrát zaznamenaný okolo 23:30 v noci, pričom americké námorníctvo potvrdilo správy o zvukoch nasledujúce ráno.

(Zdroj: SITA/Action Aviation via AP)

Špekulácie, že záhadné zvuky prichádzali od posádky Titanu, boli vyvrátené, keď sa ukázalo, že ponorka implodovala v deň, keď sa stratila. Carl Hartsfield, odborník z oceánografického inštitútu Wood Hole, povedal pre CBS News, že existuje niekoľko možných vysvetlení týchto zvukov. „Oceán je samozrejme veľmi zložité miesto – ľudské zvuky, zvuky prírody a občas je veľmi ťažké rozoznať zdroje týchto zvukov,“ dodal Hartsfield.