Poburujúca spoveď syna miliardára, ktorý zahynul v ponorke Titan: Nemôžem si vrznúť, ani so všetkými tými peniazmi!

Brian Szasz prišiel o svojho nevlastného otca, britského miliardára Hamisha Hardinga, ktorý zahynul po implózii ponorky OceanGate. Tridsaťsedemročný muž aktuálne zásobuje po krátkej prestávke Twitter kontroverznými príspevkami. Svoje konto totiž deaktivoval po tom, ako ho užívatelia kritizovali za flirt s modelkou OnlyFans, ktorej sa spýtal, či si "môže na ňu sadnúť". Príspevok sa objavil v období, keď záchranári pátrali po ponorke a nikto nevedel, čo sa stalo s jeho posádkou.

Po krátkej odmlke sa Szasz vrátil na Twitter, aby sa posťažoval na svoju situáciu. "Aj keď mám milióny nazvyš, stále si nemôžem vrznúť. So všetkými tými peniazmi chcem len dievča, s ktorým by som sa mohol stretávať, prosím!" napísal zvukový inžinier v medzičasom vymazanom tweete. Ľudia tento výlev rýchlo skritizovali, pričom jeden chlapík napísal, že pre neho je "čokoľvek nad 0 dolárov z dedičstva príliš veľa". Brian odvetil, že má "viac, ako on zarobí za celý život". Aj neskôr sa príspevku opäť zmienil o svojom majetku, keď ostatným odkázal: "Prestaňte odo mňa pýtať peniaze, ak nie ste krásna žena, aj trans žena! Modelka OF. alebo černoch, ktorý sa snaží ísť na vysokú školu."

Bohatý dedič sa po prvý raz dostal pod paľbu kritiky za svoje nevhodné tweety, v ktorých sa pochválil, že išiel na koncert americkej pop-punkovej skupiny Blink-182 v čase, keď záchranári márne pátrali po jeho päťdesiatosemročnom nevlastnom otcovi. Príspevok zverejnil krátko po tom, ako zúfalo prosil svojich sledovateľov, aby sa modlili za jeho rodinu.

Valentino Khan wow great show! What a night!🔮🖤 Posted by Brian Szasz on Saturday, June 10, 2023

Szasz pravdepodobne zdedí časť Hardingovho dedičstva, pričom o celú sumu sa rozdelí so svojou sestrou Lauren, dvoma nevlastnými bratmi a dvoma synmi svojej mamy zo vzťahu s Hardingom - Rorym a Gilesom.