Žena odhalila zvrátenú pravdu o svojom zosnulom manželovi: Usvedčil ho notebook plný nechutností

Mamička v domácnosti sa na TikToku podelila o množstvo prekvapení, ktoré sa dozvedela o svojom zosnulom manželovi. Po troch rokoch sa rozhodla prehliadnuť jeho notebook a našla tam obrázky, na ktorých nebola iba jedna žena. V laptope narazila na niekoľko chatov, ktoré mal so svojimi ďalšími priateľkami - v skutočnosti ich bolo toľko, že ich množstvo označila za doslova obrovské.

Situácia sa ešte zhoršila. Zosnulý manžel si údajne vymyslel aj niekoľko lží, ktoré tvrdil ostatným, aby tým ospravedlnil svoj slobodný stav. Pri čítaní jednotlivých správ zistila, že jej zosnulý manžel dokonca trval natom, že to bola práve jeho manželka, ktorá ho podvádzala. „Opustila ma kvôli inému mužovi," tvrdil. „Je to už druhýkrát, čo opustila mňa a našu dcéru," píše sa v správe. Tým sa to však neskončilo. Údajne ženám tvrdil, že je uväznený v manželstve bez lásky a že ona zomrela a on sa stal slobodným otcom. Po tom, ako si žena prešla konverzácie na internete, nahliadla do jeho bankových výpisov – aj tam ju čakalo nemilé prekvapenie. Nezbedný manžel minul stovky eur na stránkach pre dospelých a dokonca posielal peniaze aj svojim online priateľkám.

Vo videu pokračovala: „Keď som sa chystala vypnúť počítač a odísť, objavila sa ďalšia správa. 'Tak veľmi mi chýbaš zlato, dnes večer sa stretneme na Facetime'," prezradila žena. Práve v tomto momente si žena uvedomila, že ho v skutočnosti nikdy nepoznala. „Hoci som stále nahnevaná, nikdy už nedostanem odpovede na moje otázky. Som frustrovaná,“ uviedla. Hoci ju šokujúce zistenia určite nahnevali, poznamenala, že to malo aspoň jeden pozitívny výsledok: uľahčilo to proces smútenia.