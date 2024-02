Muž napísal hostiteľke na Airbnb zlú recenziu, začalo sa peklo: Jeho manželke poslala chúlostivú FOTO!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Shawn Mackey z Mississippi žaluje Airbnb a „superhostiteľku“ Pamelu Fohlerovú. Obviňuje ich z narušenia jeho súkromia, spôsobenia citovej ujmy a poškodenia jeho manželstva. Jeho 22-stranová žaloba bola pôvodne podaná v septembri. Uvádza v nej, že hostiteľka poslala jeho manželke e-mailom snímku z bezpečnostnej kamery zachytenú po tretej hodine ráno, na ktorej je Mackey s neznámou ženou. Pamela sa údajne týmto krokom uchýlila k pomste po tom, ako odmietol zaplatiť 960 dolárov (893 eur) na poplatkoch a pokutách za to, že mal v jej prenajatom dome hostí navyše a porušil pravidlá, ktoré mal dodržiavať. Kompromitujúci obrázok bol odoslaný z falošného e-mailového konta. „V dôsledku toho utrpelo manželstvo žalobcu,“ uvádza sa v žalobe.

Začiatok celej udalosti vedie do septembra 2022. Vtedy si Shawn prenajal Fohlerovej dom v Memphise, ktorý bol označený ako „Little Bit More Country“ na víkendové stretnutie so starými priateľmi. Pobyt si zarezervoval od 9. do 11. septembra pre štyroch hostí. Podľa e-mailov priložených k žalobe v komunikácii s majiteľkou nehnuteľnosti uviedol, že možno pozve ďalších kamarátov na veľmi neformálnu a tichú večeru, no nebudú v dome nocovať. „Znie to ako krásne strávený čas,“ odpovedala hostiteľka. „Rada vás všetkých privítam.“ V dome s tromi spálňami a dvoma kúpeľňami, ktorý prenajímala za 567 dolárov (528 eur) za noc, sa mohlo ubytovať až 12 hostí. Fohlerová nevyjadrila žiadne námietky voči ďalším hosťom a ubezpečila Mackeyho, že ich môže jednoducho kedykoľvek pridať na zoznam hostí.

Zároveň poslala klientovi dlhý zoznam domácich pravidiel vrátane zákazu fajčenia alebo vapovania, nadmerného hluku, prijímania hostí z miestnej oblasti, parkovania pred garážovými bránami alebo na pravej strane príjazdovej cesty, používania skla, jedla, nápojov alebo močenia v bazéne a pobytu v bazéne bez plaviek. Upozornila, že si vyhradzuje právo uložiť pokutu 500 dolárov (465 eur) podľa vlastného uváženia, ak bude do domu z akéhokoľvek dôvodu privolaná polícia a pokutu 250 dolárov (233 eur) navyše za zrušenie pobytu a privedenie ďalších hostí. Zároveň Mackeymu pripomenula, že bezpečnostné kamery pred domom sú neustále v prevádzke a slúžia na overenie počtu hostí, kontrolu hluku a akýchkoľvek výtržností. „Buďte si istá, že je váš dom v dobrých rukách,“ odpovedal zákazník.

Hosť údajne porušil pravidlá

Pár hodín po ubytovaní poslal hostiteľke aktualizovaný zoznam hostí s deviatimi menami, ale poznamenal, že možno sa k nemu pridá ešte niekoľko ďalších. „Je mi to veľmi ľúto, ale porušili ste pravidlo o zákaze večierkov, rušili ste mojich susedov nadávkami a krikom na parkovisku a máte neoprávnených hostí,“ napísala Fohlerová. „Žiadam vás, aby ste teraz odišli. Nemôžem vám dovoliť zostať, je mi to ľúto.“ Mackey v súdnom podaní odmietol jej tvrdenia o kriku a vulgarizmoch a zdôraznil, že nič z toho nebola pravda. Namiesto pôvodne uvedených ďalších hostí sa dostavil len jeden, celkovo ich teda bolo päť. „Žiadna párty sa nekonala. Nikto nekričal ani nenadával na parkovisku. Boli to len zámienky hostiteľky, aby zinkasovala viac peňazí,“ uvádza sa v žalobe.

Hostiteľka začala s obťažovaním

Keďže nemal kam ísť, zavolal na číslo Fohlerovej, ale namiesto toho hovoril s jej manželom Jamiem, ktorý ho ubezpečil, že môže pokračovať v pobyte bez ďalších následkov. Na druhý deň poslala hostiteľka Mackeymu e-mail, v ktorom potvrdila, aby sa nasledujúci deň odsťahoval a poskytla mu ďalšie pokyny. Krátko nato zanechal klient na webovej stránke Airbnb negatívne hodnotenie svojho pobytu a požiadal o čiastočné vrátenie 502,46 dolárov (468 eur), čo mu bolo zamietnuté. Jeho recenzia bola údajne stiahnutá. „Po zverejnení recenzie začala Fohlerová obťažovať Mackeyho a zjavne sa obávala o svoj status superhostiteľky,“ tvrdí žaloba. Muža neskôr kontaktoval aj zástupca Airbnb. Oznámil mu, že spoločnosť pozastaví jeho účet až do vyšetrenia jeho tvrdení, ktoré by sa mohlo skončiť jeho zrušením. Mackey je totiž tiež hostiteľ. Poprel, že by porušil akékoľvek pravidlá a vyzval spoločnosť, aby požiadala o videozáznam z nehnuteľnosti na overenie Fohlerovej narážok.

O niekoľko dní neskôr údajne dostal od hostiteľky textovú správu, v podľa denníka New York Post ktorej píše: „Ahoj Shawne. Dúfam, že sa máš dobre. Mrzí ma, že trvalo tak dlho, kým sme dali dokopy fotografie, ktoré si požadoval, aby sme zdokumentovali tvoj pobyt v našom dome. Ale zaviazala som sa, že ich pre teba a Airbnb zverejním. Fotografia o 3:16 ráno je obzvlášť pozoruhodná. Mám zábery a videá poslať manželke Terese alebo to urobíš ty?“ K správe bola pripojená fotografia zobrazujúca Mackeyho v spoločnosti inej ženy (nie jeho manželky). Fohlerová tiež údajne hrozila, že videá čoskoro uverejní na YouTube, pretože súbory boli príliš veľké na to, aby ich bolo možné prenášať prostredníctvom SMS. O dva dni neskôr dostal Mackey od Airbnb účet na 960 dolárov (893 eur). Išlo o sumu, ktorá zahŕňala pokutu 160 dolárov za štyroch hostí navyše, 500 dolárov (465 eur) za porušenie dvoch pravidiel ubytovacieho zariadenia a 300 dolárov (279 eur) vyplývajúcich z jeho negatívneho hodnotenia.

Airbnb stojí na strane hostiteľky

Mackey odmietol zaplatiť a jeho žaloba takéto správanie označila za pokus o vydieranie zo strany Fohlerovej, ktorá údajne vytvorila falošné e-mailové konto so sexuálne sugestívnym profilom a použila ho na odoslanie e-mailu s predmetom „Pekná kabelka“ Mackeyho manželke. „Páči sa mi tvoja kabelka, odkiaľ ju máš?“ píše sa v sprievodnej správe. Prekvapená manželka kontaktovala Airbnb a požiadala o pomoc. Vedenie tejto služby sa však postavilo na stranu svojej superhostiteľky Fohlerovej. Majiteľka nehnuteľnosti v odpovedi podanej v decembri poprela, že by poslala e-mail s fotografiou alebo že by niekedy komunikovala s manželkou svojho klienta. Nahnevaný zákazník v žalobe žiada bližšie nešpecifikované odškodnenie a súdny príkaz, aby sa zabránilo podobným krokom podniknutým voči iným zákazníkom zo strany Airbnb. Táto spoločnosť podala návrh na začatie konania, zatiaľ čo Fohlerová podala návrh na zamietnutie žaloby. Mackey musí na oba návrhy odpovedať do 21. februára.