Milionárka prezradila ŠTYRI zastarané finančné tipy, ktorými by sa mladí nemali riadiť: Nerobte tieto chyby!

MIAMI - Vivian Tuová zarobila svoj prvý milión na Wall Street, no rýchlo si uvedomila, že rady v oblasti financií, ktoré mladí ľudia počúvajú, sú zastarané. Podelila sa preto o niektoré z nich a vysvetlila, prečo už neplatí to, čomu verili generácie pred nami.

Po tom, ako Vivian Tuová zarobila svoj prvý milión na Wall Street, si uvedomila, že ani najlepšie zarábajúci obchodníci nemajú základné zručnosti v oblasti osobných financií, ktoré by im pomohli spravovať dlhodobý majetok. Tuová preto začala vytvárať videá na TikToku, aby sa podelila o základné tipy týkajúce sa osobných financií a investovania, ale rýchlo si uvedomila, že mladí ľudia čelia iným ekonomickým problémom ako minulé generácie. Podľa jej slov existujú štyri zastarané rady, ktoré mileniáli (narodení medzi rokmi 1980 až 1995) a príslušníci generácie Z (narodení medzi rokmi 1996 až 2010) už nepočúvajú.

1. Nájdite si druhú prácu, aby ste splatili dlh

Tuová pre webovú stránku Business Insider uviedla, že staršie generácie často zabúdajú na to, že životné náklady mileniálov a generácie Z sú exponenciálne vyššie a že rada nájsť si druhú prácu nevyrieši väčšie systémové problémy. „Keď moji rodičia chodili na vysokú školu, školné stálo banán, nejaké drobné a podanie ruky," vtipkuje. V súčasnosti sú však náklady spojené so štúdium vyššie, nehovoriac o tom, ak sa rozhodnete pre externé štúdium alebo štúdium v neskoršom veku. Rada nájdite si druhú prácu padá na úrodnú pôdu, keď majú mladí ľudia plné zuby toho, aké drahé je robiť to isté, čo robili ich rodičia, keď boli mladí.

2. Prestaňte sa stravovať vonku, ak chcete ušetriť

Podľa Tuovej si staršie generácie mysleli, že ak budú pracovať a robiť všetky správne veci, dosiahnu vysnívaný život. Koncept „vysnívaného života" sa však podľa jej slov zmenil. Niektorí mileniáli a príslušníci generácie Z síce obmedzujú stravovanie vonku, ale stále si radšej nechávajú bokom reálnu sumu peňazí, aby sa mohli najesť s priateľmi a jednoducho si užívať život.

3. Zostaňte svojej práci verní na plný úväzok

Mileniáli a generácia Z sú generácie, ktoré boli priekopníkmi takzvanej „Veľkej výpovede“, hnutia, ktoré spôsobilo, že pracovníci v rôznych odvetviach odišli zo svojich pracovných miest a požadovali vyšší plat, viac výhod a lepšie zaobchádzanie. Na rozdiel od konzervatívnejších rád starších generácií, Veľká výpoveď v skutočnosti vytvorila dokonalú atmosféru na vyjednávanie o vyššom plate alebo na podanie žiadosti o zamestnanie v inej spoločnosti, ktorá mohla ponúkať viac peňazí za rovnakú pracovnú náplň. „Byť lojálny sa nevypláca," vysvetľuje Tuová. „Ak zostanete v práci príliš dlho, môžete prísť o státisíce eur, pretože vedia, že sa nechystáte odísť. Ušetriť môžete len toľko, koľko zarobíte, ale vždy môžete zvýšiť to, čo zarobíte," dodala.

4. Všetky dlhy sú zlé

Mladšie generácie často počúvajú, že všetky druhy dlhov by sa mali okamžite splatiť, alebo že všetkým druhom dlhov by sa mali úplne vyhnúť. Tuová tvrdí, že musíme začať dlhy normalizovať. Niektoré druhy dlhov, ako napríklad dlh zo študentských pôžičiek a kreditných kariet, vás môžu brzdiť v dosahovaní vašich finančných cieľov, ak ich budete ignorovať. Na druhej strane však hypotéky alebo podnikateľské úvery môžu byť prospešné pri budovaní života, po ktorom túžite. „Dlh nie je morálne dobrý ani zlý. Rovnako ako investičný účet alebo sporiaci účet, aj dlh je nástroj a mladí ľudia sa musia naučiť, ako ho používať," dodala Tuová.