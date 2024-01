Mladík sa ako 14-ročný stal milionárom: Každý sa môže stať boháčom, ak sa bude riadiť týmito štyrmi RADAMI

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Podnikateľ Lucas Roitman mal len štrnásť rokov, keď sa vďaka vynájdeniu aplikácie dostal do klubu milionárov. Nedávno sa podelil o svoje štyri tajomstvá úspechu, ktoré môžu priniesť bohatstvo aj vám.

Rodený Argentínčan Roitman podľa denníka New York Post uviedol, že úspech je výsledkom neustáleho úsilia v priebehu času. Zatiaľ čo mnohí z jeho priateľov si užívali tradičné zábavy v Buenos Aires, on ako jedenásťročný vo svojej izbe vytváral vlastnú webovú videohru. Ako tínedžer tiež vyvinul Airhand - revolučný softvér rozšírenej reality. Aplikácia umožňuje používateľom ovládať svoj počítač pohybmi rúk, napríklad ukazovaním na objekt na obrazovke a vyberaním položiek otváraním a zatváraním rúk.

Jeho snaha sa rýchlo vyplatila. Za svoj inovatívny výtvor získal od nadnárodnej spoločnosti milióny dolárov. Lucas pokračoval v práci v technologickom sektore, najmä v odvetví umelej inteligencie (AI) a robotiky, a nedávno predal svoj start-up s dronmi Adia Robotics spoločnosti Apple za 55 miliónov dolárov (50,4 milióna eur). Za svoje úspechy vďačí nasledujúcim štyrom návykom.

Vytrvalosť

Absolvent Stanfordskej univerzity tvrdí, že skutočnú silu vytrvalosti spoznal v nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcou sa kybernetickou bezpečnosťou Palo Alto, kde musel prijať kultúrne zmeny, ako aj akademické úpravy. "Prijatie týchto výziev bolo kľúčové. Na Stanforde som nielenže získal vzdelanie svetovej úrovne, ale naučil som sa aj význam odolnosti," vysvetlil. Podľa jeho slov je v ťažkých časoch dôležité hľadať priestor na rast a nové príležitosti.

Nekonečná zvedavosť

Roitmanovu kariéru podľa jeho slov naštartovali vášeň, zvedavosť a schopnosť absorbovať čo najviac informácií. "Bola to moja hlboko zakorenená vášeň a zvedavosť, ktoré poháňali moje prvé kroky do sveta technológií. Je to neúnavná hnacia sila, ktorá inšpiruje neustále učenie a prispôsobovanie, ktoré je nevyhnutné v neustále sa vyvíjajúcom technologickom prostredí."

Inovácia

Ponúknuť niečo jedinečné je tiež kľúčové, pretože vám to umožňuje vytvoriť si osobitnú identitu a vyniknúť niečím výnimočným. "Dnešní tínedžeri sú vybavení bezkonkurenčným prístupom k informáciám a nástrojom a majú jedinečnú príležitosť využiť tieto zdroje na experimentovanie, učenie sa a inováciu, takže by to mali využiť," poradil úspešný mladík, ktorý v súčasnosti žije v New Yorku.

Rovnováha

Hoci je práca veľmi náročná, Lucas nezabúda ani na svoje koníčky, medzi ktoré patria tancovanie salsy, lezenie po skalách, hra na klavír a dobrodružné športy. "Kvalitný čas strávený s rodinou a priateľmi ma drží pri zemi a pripomína mi, aké dôležité je zachovať si plnohodnotný život." Dôležité je ale aj dať si pauzu od rutiny. "Odpoveď je jednoduchá - milujte to, čo robíte a rovnováha si vás nájde," dodal.