Blondínka (34) nemôže spávať so svojím partnerom: Kvôli nezvyčajnej alergii zažíva pri sexe hotovú agóniu

(Zdroj: Profimedia)

Alergia, ktorou trpí Allison Tennysonová, značne komplikuje intímny vzťah nielen jej, ale aj partnerovi. Američanka je totiž alergická na spermie, ktoré jej spôsobujú bolestivé popáleniny. Do úvahy neprichádza ani používanie kondómov, pretože má reakciu na materiál, z ktorého sú vyrobené. Pripúšťa, že ide o vážny problém, lebo jej tikajú biologické hodiny a sama cíti, že je najvyšší čas otehotnieť. Útrapy spôsobené pálivou bolesťou pri kontakte so spermiami zle znáša aj jej partner. Má totiž pocit, že svojej partnerke pri sexe ubližuje.

To je dôvod, prečo obmedzujú intímny kontakt na minimum. „Bolí to. Môj partner to nechce. Nie je príjemné, aby ste počas sexu ubližovali svojmu partnerovi,“ hovorí Allison, informuje denník Mirror. „Ja sa nechcem popáliť a on ma nechce rozplakať, takže je to naozaj ťažké! Je to boj,“ dodala. Diagnóza, ktorou Američanka trpí, je známa ako Ehlersov-Danlosov syndróm. Ide o ochorenie spojivového tkaniva postihujúce kožu a orgány. Allison zároveň trpí aj poruchou zrážanlivosti krvi. Testovaná bola na 160 alergénov, pričom pozitívne sa ukázalo len niekoľko z nich, vrátane niklu a penicilínu.

Alergia na spermie je zriedkavá. Ide o reakciu na bielkoviny nachádzajúce sa v mužských spermiách, ktorá spôsobuje pocity podobné páleniu. Američanka ich prvýkrát pocítila pred viac ako desiatimi rokmi. Preto je veľmi opatrná, pokiaľ ide o tehotenstvo, keďže dotyk spermií jej znepríjemňuje život. Zároveň sa obáva akýchkoľvek rizík, ktoré by boli spojené s otehotnením. „Úprimne povedané, dosť som kvôli tomu plakala. Rozrušilo ma to, pretože som ani nevedela, že sa to môže stať, lebo som o tom nikdy predtým nepočula,“ hovorí.

Pripúšťa, že ani sama nevie, ako by vôbec mohla mať s partnerom dieťa. „Mám aj poruchu zrážania krvi, takže tehotenstvo je pre mňa naozaj rizikové. S partnerom sme u lekára urobili všetko pre to, aby sme sa uistili, že tehotenstvo prežijem,“ vysvetlila. Deti si vraj vždy priala, ale stále nie sú rozhodnutí. „Ak by sme nemali dieťa, bolo by to dosť srdcervúce. Keby som mala možnosť voľby, aspoň by som sa cítila lepšie. Teraz mám 34 rokov, takže som už trochu staršia, ale stále mám čas," dodala.