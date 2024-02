Matematická úloha pre žiakov druhej triedy potrápila aj dospelých: Vyriešiť ju je takmer nemožné, aha!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jedna mamička sa obrátila na používateľov Redditu s prosbou vyriešiť domácu úlohu pre svoje dieťa. Otázka sa začína odkazom na predchádzajúcu rovnicu, ktorá znie: "200 + 60 + 9 = 269." Zdá sa to jednoduché, však? Ale tu to ani zďaleka nekončí. Ďalšia otázka nabáda žiakov, aby napísali do ďalšej rovnice sčítania: „Rovnica musí mať 1-, 2- a 3-ciferný sčítanec a musí obsahovať všetky tieto číslice." Medzi dané číslice patrili: 6, 6, 2, 2, 8, 8, 0, 0 a 0. Matka zdieľala toto vypracované zadanie s titulkom: „Toto je prosím pekne matematická otázka druhého stupňa, na ktorú nevieme prísť. Učiteľka žiadala aj odpoveď, ktorá má obsahovať aj čísla. Zasekla som sa tu. Je to asi jednoduché, no ja som v koncoch.“

Ľudia sa vrhli do komentárov, aby si rovnicu vyskúšali a podelili sa o svoje názory. Jeden kritizoval túto úlohu a uviedol: „Dobre, ale čo sa tým majú deti naučiť? Hádať a kontrolovať?" Ďalší sa k nemu pridal. „Áno, to nie je niečo, čo by som očakával, že pochopí veľmi veľa žiakov druhého stupňa. Ale na druhej strane, je to výzva pre nás, aby sme si rozšírili obzory," napísal. „Predpokladám, že vaše dieťa sa v škole učilo, čo sú sčítance, skôr než dostalo túto domácu úlohu. Takže by ste mali byť schopná vysvetliť aspoň túto časť vzhľadom na to, že podľa komentárov väčšina ľudí nemá ani poňatia, čo to je," uviedol tretí.

Našťastie sa na sociálnej sieti našla šikovná dievčina, ktorá príklad vyriešila. Podľa všetkého to bolo také jednoduché, ako vytvoriť podobný vzorec, ako pri predchádzajúcej odpovedi. "800 + 60 + 2 = 862," napísala používateľka. „Prečo to vyzerá tak jednoducho? Chystali sme sa tu začať tretiu svetovú vojnu a vy ste to jednoducho vyriešili. Ďakujem, že ste zachránili môj unavený mozog a tiež učiteľku môjho dieťaťa pred veľmi nepekne sformulovaným e-mailom. Vyhrávate titul hrdinu dňa!" napísala vďačná matka do komentáru.