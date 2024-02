Domáca úloha pre žiakov prvého stupňa rozčúlila mamičku: Takúto matematiku sa učia deti v škole, hrôza!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zadanie matematickej úlohy pre žiakov prvého stupňa základnej školy vyvolalo množstvo reakcií užívateľov sociálnej siete. Mamička Tiesha Sandersová uviedla, že nerozumie tomu, kde sa dcéra Summer pomýlila, pretože podľa jej názoru vypracovala úlohu správne. A aké bolo spomínané sporné zadanie? Na obrázku je číslo 27. Deti mali určiť, ktoré z dvojice týchto čísiel znázorňuje desiatky a ktoré vyjadruje jednotky. Následne mali vedľa napísať, z koľkých jednotiek pozostáva celé číslo.

Jej dcérka preto do stĺpca pre desiatky uviedla číslo dva a pre jednotky číslo sedem. Predpokladala, že keď má byť v poslednej odpovedi uvedený počet jednotiek, napísala tiež číslo sedem. Ako sa však ukázalo, mýlila sa a správna odpoveď bola 27. Tiesha sa preto obrátila na učiteľku so žiadosťou o vysvetlenie. „Dobrý deň, chcela som sa spýtať, ako sa Summer pomýlila? S otcom sme kontrolovali jej chyby a chceli sme sa uistiť, že postupujeme správne,“ napísala pod domácu úlohu. Učiteľka jej odpísala: „Dobrý deň, toto je nová matematika, ktorú nás učia. Chce to, aby vedela, že keď má dve desiatky a sedem jednotiek, je to rovnaké ako 27 jednotiek.“

Mamička v príspevku uviedla, že bola učiteľkou na základnej škole šesť rokov a s takýmto štýlom otázok sa nikdy nestretla. „Táto nová matematika ňou NIE JE,“ skonštatovala. Jeden z komentujúcich napísal: „To je hlúposť,“ zatiaľ čo iný zdieľal: „Toto by ma nahnevalo.“ Ďalší upozorňovali na chybnú formuláciu otázky: „Ale ak majú políčko, ktoré označuje desiatky a jednotky a potom sa pýtajú len na jednotky, aká je to pre celý svet matematika alebo matematizácia?“ Jeden z diskutujúcich s tým súhlasil a dodal: „Táto otázka ich stavia do pozície, v ktorej môžu zlyhať.“ Ďalší navrhol, že namiesto šípok by mali byť použité znamienka rovnosti, aby bolo jasné, že všetky položky majú byť zhodné.