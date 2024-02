Bolia vás oči z dlhého sedenia pred obrazovkami? Lekár sa podelil o jednoduchý cvik: Funguje okamžite!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KALIFORNIA - V modernom svete, v ktorom žijeme, takmer všetci denne trávime veľa hodín pred obrazovkami. Ak vás kvôli tomu trápia problémy so zrakom, odborníci majú dobrú správu. Konečne prišli na to, ako predchádzať bolestiam očí.

Doktor Levi Harrison vo videu na Tiktoku navrhuje niekoľko očných cvičení, ktoré môžete robiť, aby ste ich zbavili digitálneho napätia. V prvom rade sa teda musíte uistiť, že sedíte s rovným chrbtom a upraveným držaním tela. Následne lekár vysvetlil, že sa musíte pozerať hore a dole, zo strany na stranu, pričom musíte zostať sedieť. Potom by ste mali prevracať oči v smere hodinových ručičiek a následne proti smeru hodinových ručičiek vo fáze desiatich otáčok.

Popritom odborník odporúča pevne zavrieť oči na päť až desať sekúnd v dvoch opakovaniach. „Tieto naozaj základné cviky pomôžu minimalizovať bolesť, ktorú máte v očiach, najmä ak počas dňa trávite extrémne veľa času pred obrazovkou. Využite to, aby ste sa cítili lepšie a aby ste mali zdravšie oči,“ povedal Harrison. Veľká väčšina používateľov Tiktoku mu do komentárov napísala pozitívne recenzie a ďakovala za pomoc. „Človeče, tá bolesť odišla tak rýchlo. Ďakujem," uviedol jeden z komentujúcich. „O môj bože, to naozaj funguje, ďakujem,“ pridal sa ďalší.

Problémy s očami spôsobené nadmerným používaním obrazovky môžu byť príznakom syndrómu počítačového videnia. Príznaky tejto poruchy zahŕňajú suché a svrbiace oči, rozmazané videnie a bolesti hlavy. Nemusíte sa ale obávať, ak tieto príznaky máte. Podľa štúdie 50 až 90 percent ľudí, ktorí pracujú za obrazovkami počítačov, pociťujú aspoň niektoré príznaky z uvedených bodov, informuje americká spoločnost WebMD. Ak však máte akékoľvek obavy, mali by ste sa, samozrejme, poradiť s lekárom.