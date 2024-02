Mužovi sa prehrieval počítač, keď ho rozobral, zostal v šoku: Pozrite, akých votrelcov tam našiel!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Existuje množstvo vecí, ktoré sa môžu pokaziť v počítači, ale toto by ste určite nečakali. Jeden muž sa rozhodol rozobrať svoj stolový počítač, pretože sa mu nezvyčajne prehrieval. Keď uvidel, čo sa ukrýva v jeho vnútri, zostal v šoku.

Ako informoval v príspevku na Reddite, do vnútra stolového počítača sa dostala celá kolónia mravcov. Pomaly požierali jeho vnútro, čo viedlo k prehrievaniu. „Používal som svoj počítač ako zvyčajne, ale všimol som si, že teplota trocha stúpa. Keď som skontroloval, či sa ventilátory točia správne, videl som mravce pochodovať na grafickom procesore a na kryte. Dokonca vychádzali z chladiča,“ uviedol v príspevku.

Rozobral počítač, aby skontrolovali rozsah škôd. „Vtedy som sa znepokojil a rozobral som ho. Mravce požrali termálne podložky a teplovodivú pastu, takže som musel použiť fén, aby som ich odtiaľ vyfúkol,“ vysvetlil. Mravce teda požierali pastu, ktorá pomáha predchádzať prehriatiu systému. „Na stôl som použil sprej proti hmyzu. Neskôr sa na presne tom istom mieste objavili ďalšie mravce a robia presne to isté, požierajú môj grafický procesor,“ dodal používateľ Redditu.

Pochopiteľne, celá situácia ho zarmútila. Obrátil sa preto na ostatných s prosbou o pomoc. „Odporúčam vytvoriť ‚magický kruh‘ z kriedového prachu okolo vášho počítača (nakriedujte aj drôty, ktoré k nemu vedú). To preruší ich feromónové stopy,“ poradil jeden z komentujúcich. „Viem, že to znie šialene, ale všetko, čo musíte urobiť, je vyčistiť to,“ pridal sa druhý. „Nikdy som nevedel, že sa to môže stať,“ dodal tretí komentujúci.