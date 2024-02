Nová štúdia varuje pred užívaním vitamínu B3: Môže zvýšiť riziko tohto VÁŽNEHO ochorenia!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Existuje nekonečné množstvo dôvodov, prečo obohatiť stravu o vitamíny a výživové doplnky. Zároveň je však potrebné dávať si pozor na to, aby sme si dobrého nedopriali príliš veľa. Práve na opatrnosť pri dávkovaní výživových doplnkov poukazuje štúdia vedcov z Clevelandskej kliniky publikovaná v časopise Nature Medicine. Jej autori totiž zistili, že vitamín B3 (alebo niacín) môže v skutočnosti zvýšiť riziko vzniku srdcových ochorení. Prirodzene sa vyskytuje napríklad aj v hydine, rybách, banánoch a orechoch, ale pridáva sa aj do múky, obilnín, chleba a iných spracovaných potravín, aby sa zabránilo nedostatku vitamínu B3. Takýto postup sa praktizuje už od skončenia Druhej svetovej vojny.

(Zdroj: Getty Images)

V súčasnosti ale konzumujeme spracované potraviny častejšie ako v minulosti a prijímame viac niacínu, ako potrebujeme. Lekár Stanley Hazen z Clevelandskej kliniky v tlačovej správe uviedol, že situáciu ešte viac komplikuje popularita výživových doplnkov s obsahom tejto zlúčeniny. Sú totiž propagované ako prostriedky proti starnutiu i keď s nepodloženými účinkami. „Príliš veľa vitamínu pritom vedie k tvorbe krvného metabolitu nazývaného 4PY, ktorý môže vyvolať zápal a poškodiť cievy,“ uviedol odborník.

Vedci sa k tomuto zisteniu dopracovali na základe analýzy vzoriek plazmy od 1 162 pacientov so stabilným srdcovým ochorením. Hľadali molekuly, ktoré by mohli predpovedať závažné nežiaduce kardiovaskulárne príhody bez toho, aby skúmali iné rizikové faktory. „Vzrušujúce je, že ide pravdepodobne o doteraz nepoznaný, ale významný faktor, ktorý prispieva k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení," pokračoval Hazen. Vedci dúfajú, že výsledky štúdie by mohli viesť k zmene výživovej politiky a zaviesť opatrný prístup k doplnkom s niacínom. Hazen doplnil, že viac ako 50 krajín už desaťročia nariaďuje obohacovať niacínom základné potraviny, akými sú múka, obilniny a ovos. Cieľom tohto nariadenia je predchádzať pelagre. Ide o systémové ochorenie, ktoré môže v prípade, ak sa nelieči, spôsobiť problémy v celom tele, poškodiť nervový systém a viesť k smrti.

(Zdroj: Getty Images)

Pridávanie tejto zlúčeniny pomohlo za posledných 75 rokov predchádzať nedostatku výživy a drasticky znížilo počet úmrtí na pelagru, ale na druhej strane možno prispelo k nárastu kardiovaskulárnych ochorení. „Z toho nevyplýva, že by sme mali vyradiť celý príjem niacínu, pretože to nie je ani realistický a ani zdravý prístup," povedal Hazen a zdôraznil, že o akejkoľvek suplementácii vitamínom B3 sa treba poradiť s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. „Pacienti by sa mali pred užívaním voľnopredajných doplnkov poradiť so svojimi lekármi a zamerať sa na stravu bohatú na ovocie a zeleninu a vyhýbať sa nadmernému množstvu sacharidov," uzavrel lekár.