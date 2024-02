Žena si pred tridsiatkou našetrila takmer DVESTO TISÍC eur: Varuje pred bežnou chybou, toto nerobte!

(Zdroj: Instagram/fierymillennials)

SANT-LOUIS - Väčšina ľudí má problém odkladať si každý mesiac niečo z výplaty. Gwen Merzová si však odkladala 75 percent z každej jednej a do svojich 27 rokov našetrila neuveriteľných 200 000 dolárov (184 916 eur). A čo je ešte pôsobivejšie, podarilo sa jej to v priebehu piatich rokov.

Ako ale sama poznamenala, stálo ju to veľa obety. Najväčšou motiváciou bolo pre ňu členstvo v programe Finančná nezávislosť - skorý odchod do dôchodku (FIRE). Jej nástupný plat bol 65 000 dolárov (60 097 eur) a Merzová ako pracovníčka IT dokázala každý mesiac odkladať 78 percent z neho. Po niekoľkých rokoch nadmerného šetrenia však 33-ročná žena zistila, že nie je reálne, aby v tom naďalej pokračovala.

Ovplyvňovalo to nie len jej súkromný život ale aj pracovný. „V skutočnosti som si neuvedomovala možné následky, ktoré toto sporenie so sebou prinieslo – nechcela som ísť von, ísť na obed so svojimi kolegami ani robiť happy hour,“ napísala v článku pre Business Insider. Tiež dodala: „Mimo pracoviska sa nadväzuje najviac kontaktov. Tie sa vám potom hodia do budúcna, ak budete mať záujem napríklad o povýšenie v práci."

Okrem toho priznala, že zanedbala aj svoj intímny život. „Keď som randila, nikdy som si nenašla partnera, ktorý by mal rovnaké zmýšľanie. Takže byť single bolo naozaj ťažke – no môžem si za to sama, pretože som na to nechcela míňať peniaze, pôsobilo to na mňa lacno a panovačne,“ dodala. Ako však koncom roku 2023 uviedla na sociálnej sieti X, v súčasnosti je zasnúbená.

Hoci bol jej život spojený s ťažkosťami, trvá na tom, že svoje extrémne rozpočtové obdobie neľutuje. „Myslím si, že to prišlo v ideálnom čase, aby som to urobila a zistila, čo sa mi páči a čo nie. Z dlhodobého hľadiska mi to určite prospelo. Som na tom oveľa lepšie, ako by som bola, keby som si nenašetrila všetky tie peniaze,“ uviedla. Namiesto toho, aby si Merzová odkladala veľkú väčšinu svojej výplaty, si dnes odkladá iba 10 percent z nej a bohate jej to stačí.