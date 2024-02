Žena zažila pri pohľade na odtok v suteréne domu šok: Hrozivé VIDEO, veď to vyzerá ako mimozemšťan!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Umelkyňa Melissa Ciccocioppoová vlastní storočný dom v Pittsburghu. „Pred niekoľkými dňami som robila bežnú kontrolu svojej pivnice,“ uviedla a doplnila, že ju zaujímalo, či sa v tejto časti domu nedeje niečo zlé. Pri prehliadke suterénu ju zaujal obsah odtoku vody zo starého pozemku. Preto sa rozhodla nakrútiť ho. „Video som zverejnila na Reddite, pretože som nevedela prísť na to, na čo sa pozerám a ani Google mi nepomohol,“ vysvetlila pre magazín Newsweek. „Stále som dostávala výsledky pre larvy drenážnych múch a to určite nie je to, čo som tam videla,“ dodala. Obrátila sa preto obrátila na čitateľov Redditu a zdieľala video s popisom: „Čo je to za príšeru v mojom odtoku?!“

Ľudia sa vzápätí začali deliť o svoje názory. „Na základe množstva komentárov sa zdá, že ide o zhluk neškodných červov,“ napísala umelkyňa a žartovala o úvahách, že ich bude predávať ako rybársku návnadu. Ukázalo sa, že v skutočnosti ide o červy z čeľade tubifexovité. Sú to jednobunkovce, ktoré sa bežne vyskytujú v sedimentoch jazier, riek a dokonca aj v kanalizácii. „Strašidelne vyzerajúce, ale zrejme nie príliš nezvyčajné,“ uviedol v komentároch jeden z používateľov. Ďalší komentujúci dodal: „Je zaujímavé, že žijeme na tejto planéte a zároveň existujú tvory, s ktorými sa stretávame len zriedka a ktoré sú pre nás prakticky cudzie.“

Ciccocioppová aktuálne plánuje celú situáciu konzultovať s inštalatérom a pokiaľ ide o chemické ošetrenie bez odbornej rady, radšej zostáva opatrná. Napriek zvláštnym okolnostiam prijíma túto skúsenosť so zmesou zvedavosti a tvorivosti, čím stelesňuje ducha hrdého majiteľa „krútiaceho sa kanalizačného teroru.“ Nie je to po prvý raz, čo vyvolal objav v pivnici strach na internete. Minulý rok narazil istý muž vo svojom 170-ročnom dome na sériu bizarných betónových kontajnerov. Nález vyvolal niekoľko temných teórií. V jednej sa uvádzalo, že to bude určite počiatočné štádium masového hrobu.