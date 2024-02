Žene prišlo zle, keď zistila, čo sa ukrývalo vo vnútri jej slamky na opakované použitie: Fuj, na toto pozor!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Vzhľadom na fakt, že jednorazové plastové slamky sa rýchlo stávajú minulosťou z dôvodu poškodzovania životného prostredia, do popredia sa dostávajú slamky na opakované použitie. Istá žena však bola zhrozená po tom, čo zistila, čo sa nachádzalo v jej kovovej slamke.

Lucy Aldertonová varuje, že by ste sa mali uistiť, či si svoje vlastné slamky dôkladne čistíte. V opačnom prípade by ste v nich mohli objaviť niečo, z čoho vám zdvihne žalúdok. 20-ročnú ženu bolo počuť, ako vracala po tom, čo pila smoothie a z jej z modrej slamky na opakované použitie vypadol dlhý kus kalu. Vo videu, ktoré na TikToku získalo viac ako 79 000 lajkov, povedala: „Bože môj, práve som si odpila zo smoothie a zrazu som odtiaľ vytiahla obrovskú červíkovú vec. Asi budem znovu vracať.“

Používatelia sociálnej siete boli z videa zdesení. Nechápavo sledovali, ako sa to tam vôbec dostalo, a dokonca navrhovali riešenia, ako žene pomôcť. Jeden z používateľov uviedol: „Na ich čistenie máte používať kefku na slamky." Ďalší dodal: „To znamená, že ste si slamku nevyčistili." Tretí to komentoval: „V tomto prípade je potrebné, aby ste sa slamky zbavili. Toto je dôvod, prečo používam len sklenené slamky." Iní dokonca naznačili, že to vyzerá ako červ a nechápu, ako sa dostal dovnútra.

Spoločnosť Real Homes navrhla techniku, ako slamky na viacnásobné použitie správne čistiť. Slamku by ste mali opláchnuť, hneď ako s ňou skončíte a až potom sa pustiť do čistenia zvnútra. Odporúčajú ju tiež umyť aj mydlovou vodou a sódou bikarbónou predtým, ako ju vysušíte v zvislej polohe na odkvapkávači. Niektorí ľudia umývajú slamky aj tabletami na zubné protézy. Tým sa však nezbavia plesní a húb, ktoré sa môžu vo vnútri slamiek nahromadiť.