Vedci objavili najpekelnejšie miesto vo vesmíre: Každý deň sa zväčšuje! Čo to znamená pre našu planétu?

Medzinárodný tím vedcov pod vedením odborníkov z Austrálskej národnej univerzity (ANU) objavil najrýchlejšie rastúcu čiernu dieru, aká bola kedy zaznamenaná. Každý deň sa zväčší o ekvivalent jedného Slnka a jej hmotnosť je približne 17 miliárd krát väčšia ako hmotnosť Slnka. Existuje v kvazare, vírivej búrke obklopujúcej aktívnu supermasívnu čiernu dieru v centre galaxie. Vedúci autor a docent ANU Christian Wolf štúdie publikovanej v časopise Nature Astronomy uviedol, že čierna diera skutočne vytvára hmotu zo svojho okolia.

„Táto čierna diera zhltne za jediný deň toľko hmoty, koľko je v celej našej slnečnej sústave - Slnko a všetky planéty spolu. Akrečný disk (akumulačný vzor pre všetok materiál čakajúci na pohltenie) je taký masívny, hustý a horúci, že začne jasne žiariť, a to je svetlo, ktoré vidíme," uviedol Wolf a dodal, že akrečný disk kvazaru je neuveriteľne veľký, má priemer sedem svetelných rokov, čo je 1,5-násobok vzdialenosti od našej slnečnej sústavy k najbližšej hviezde na oblohe, Alfa Centauri.

Kvazar známy ako J0529-435 bol prvýkrát objavený pomocou 2,3 metrového teleskopu na observatóriu ANU Siding Spring neďaleko Coonabarabranu v Novom Južnom Walese. Výskumný tím sa potom obrátil na jeden z najväčších teleskopov na svete - Very Large Telescope Európskeho južného observatória, aby potvrdil úplnú povahu čiernej diery a zmeral jej hmotnosť. „Nájsť ju nebolo jednoduché, pretože keď sa pozriete na oblohu a vidíte veľa a veľa hviezd, niektoré z nich sú v skutočnosti rýchlo rastúce čierne diery, preto neviete, ktorá je ktorá," povedal doktor Wolf. Hoci je kvazar veľmi ďaleko, zo Zeme ho možno pozorovať pomocou záhradného teleskopu s objektívom veľkým aspoň ako basketbalová lopta. Nedá sa vidieť voľným okom, ale vzhľadom na jeho vzdialenosť od Zeme je podľa Wolfa pôsobivé, že sa dá vidieť s takou malou námahou.

„Svetlo k nám putovalo 12 miliárd rokov, takže zrejme musí byť veľmi žiarivá, aby sme ju odtiaľto videli. A skutočne, je to najžiarivejší objekt, aký teraz vo vesmíre poznáme,“ poznamenal Wolf. Poznatky vedeckej komunity o čiernych dierach sú pomerne obmedzené a odborníci nevedia nič o tom, čo sa nachádza v ich vnútri. „Fyzici opisujú čierne diery ako útvary, ktoré majú len dve vlastnosti: hmotnosť a rotáciu. To sú jediné veci, ktoré môžeme merať - všetko ostatné je neznáme. To, čo je vo vnútri, sa nijako neprejavuje," uviedol Wolf.

Astrofyzik a bývalý prorektor Austrálskej národnej univerzity Brian Schmidt uviedol, že tento celkom pozoruhodný objav je dôležitý pre rozšírenie nášho chápania čiernych dier. Myslí si, že dôvodom, prečo je to ohromujúce, je samotný fakt, že táto vec vôbec existuje. „Zdá sa, že to niečo vo vesmíre je niečo veľké a príliš aktívne. Ale bude skvelé, ak odhalíme, čo sa deje s čiernymi dierami, pretože existuje veľa záhad, prečo je ich vo vesmíre toľko - a tak veľa veľkých," uviedol Schmidt. Autori výskumnej práce naznačili, že čierna diera v centre kvazaru J0529-435 sa hromadí blízko Eddingtonovej hranice - navrhovanej hornej hranice hmotnosti hviezdy alebo akrečného disku. Aby sme však s istotou vedeli, či je to tak, bude potrebný ďalší výskum a pozorovania.