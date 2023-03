Profesor mal vyriešiť, ako sa dá cestovať v čase! Inšpiroval sa Einsteinom, takto vyzerá jeho stroj času

LONDÝN - Emeritný profesor a teoretický fyzik prišiel o otca, keď mal iba desať rokov. Jeho celoživotným úsilím bolo postaviť stroj času, ktorý by ho opäť spojil so zosnulým rodičom. Napriek tomu, že to znie neskutočne, fyzikovi sa to vraj podarilo. Pri svojej práci sa inšpiroval dielami od Alberta Einsteina a zistil, že kľúčom sú čierne diery.

Ronald Mallett stratil svojho milovaného otca ako desaťročný. Albert Einstein a Herbert George Wells ho inšpirovali na ceste k významnej kariére teoretického fyzika a jeho celoživotnej ambícii postaviť stroj času. Dnes 77-ročný Mallett sa domnieva, že sa mu to podarilo, píše denník The Guardian. Jeho tvrdenie nie je také smiešne, ako by sa mohlo zdať. Štúdiu možnosti cestovania v čase sa venujú mnohé akademické katedry, ako napríklad Centrum času na Univerzite v Sydney. Samozrejme, stále existuje veľa fyzikov, ktorí veria, že cestovanie v čase alebo prinajmenšom cestovanie do minulosti je nemožné.

Ron Mallett is a professor at the University of Connecticut. Posted by RealClearScience on Monday, January 6, 2020

Záškolák so záľubou vo fantasy knihách

Zaujímavý je najmä Ronaldov príbeh. Emeritný profesor na Univerzite v Connecticute rok po tom, čo mu zomrel otec Boyd, vzal do rúk kópiu stroja času od Wellsa. Vtom mu v hlave skrsla myšlienka postaviť svoj vlastný stroj času, vrátiť sa do roku 1955 a zachrániť život svojho otca, ktorý umrel na infarkt. Po jeho smrti sa Mallett spolu s matkou Dorothy a súrodencami presťahoval do Altoony v Pensylvánii. Práve tam sa ako Afroameričan stretol s rasizmom zo strany svojich rovesníkov. To viedlo k tomu, že sa z neho stal záškolák so záľubou vo fantasy knihách a časopisoch. "Už prvý odsek mi zmenil život. Stále si pamätám citát: ‚Vedci veľmi dobre vedia, že čas je len akýmsi priestorom a môžeme sa v ňom pohybovať dopredu a dozadu, rovnako ako vo vesmíre‘," hovorí Mallett. Inšpirovaný obrázkom stroja času poskladal repliku zo svojho bicykla a náhradných dielov televízora a rádia svojho otca. Jeho pokus však nefungoval.

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Všetky odpovede našiel v čiernej diere

Mallett sa nenechal odradiť a čítal ďalej. Narazil na knihu od Einsteina. Dokonca už ako jedenásťročný pochopil, že podľa Einsteina čas nie je absolútny. Mallett si racionalizoval, že kľúčom k opätovnému videniu svojho otca bolo porozumieť všetkému, čo je v tej knihe, takže sa vrátil do školy, usilovne sa venoval učeniu a stal sa z neho jednotkár. Keďže ale nemal dosť peňazí, nemohol ísť na vysokú školu. Pripojil sa teda k letectvu. Neskôr sa zapísal na Pennsylvánsku štátnu univerzitu a stal sa jedným z prvých Afroameričanov, ktorí získali doktorát z fyziky. Napriek svojmu akademickému úspechu sa však ešte bál verejne diskutovať o cestovaní v čase. Boli 80. roky a hovoriť o tom bolo v serióznych akademických kruhoch stále neslýchané. Až v polovici 90. rokov, keď ľudia začali hovoriť o možnosti cestovania v čase, sa Ronald rozhovoril o svojom úsilí. Všetky odpovede našiel v čiernej diere. "Ukazuje sa, že rotujúce čierne diery môžu vytvoriť gravitačné pole, ktoré by mohlo viesť k vytváraniu časových slučiek, ktoré vám umožnia ísť do minulosti," vysvetlil.

Na rozdiel od bežnej čiernej diery má rotujúca čierna diera dva horizonty udalostí (povrch ohraničujúci priestor, z ktorého nemôže uniknúť elektromagnetické žiarenie) - vnútorný a vonkajší. Medzi týmito dvoma horizontmi udalostí dochádza k niečomu, čo sa nazýva ťahanie časopriestoru. "Povedzme, že práve teraz máte pred sebou šálku kávy. Začnite miešať kávu lyžičkou. Tekutina sa začala krútiť, však? To je to, čo robí rotujúca čierna diera. V Einsteinovej teórii priestor a čas spolu súvisia. Preto sa to nazýva časopriestor. Takže keď sa čierna diera otáča, spôsobuje krútenie času." Hoci čiernych dier nie je v tomto kúte Mliečnej dráhy veľa, Mallett si myslí, že možno našiel umelú alternatívu v zariadení zvanom prstencový laser, ktorý dokáže vytvoriť intenzívny a nepretržitý rotujúci lúč svetla. "Svetlo môže vytvárať gravitáciu a ak gravitácia môže ovplyvniť čas, potom samotné svetlo môže ovplyvniť čas."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Valec rotujúcich svetelných lúčov

Niektorí kritici však namietali, že jeho stroj času by musel mať veľkosť známeho vesmíru, čo je, samozrejme, nereálne. "Ide o to, že v prvom rade je potrebné dokázať, že priestor, nie čas, môžeme prekrútiť svetlom," uviedol profesor. Momentálne môže povedať len to, že jeho stroj času, akokoľvek veľký, bude vyzerať ako valec rotujúcich svetelných lúčov. Otázne je tiež financovanie projektu. Faktom ďalej je, že aj keby šikovní inžinieri a miliardári uviedli Mallettovu teóriu do praxe, umožnilo by to cestovať späť v čase len do bodu, kedy bola vytvorená časová slučka. To znamená, že Mallett by sa nikdy do roku 1955 nedostal a už nikdy by sa nestretol so svojím otcom.