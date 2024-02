Pracovníci zoologickej záhrady neverili vlastným očiam: Hrôzostrašný objav v žalúdku aligátora!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

OMAHA - Pracovníci zoologickej záhrady v americkom štáte Nebraska minulý týždeň vybrali zo žalúdka jedného z tamojších aligátorov sedemdesiat mincí. Do výbehu ich nahádzali návštevníci a personál ich potom objavil v tele plaza pri rutinnej kontrole. Na prípad upozornila spravodajská spoločnosť BBC.

Zoo v meste Omaha oznámila, že mince našla v tele svojho "ikonického obyvateľa". Takto nazvala 36-ročného aligátora menom Thibodeaux, ktorý má v dôsledku vzácnej poruchy bielu kožu a modré oči. Drobné mince, ktoré do výbehu hodili návštevníci, zrejme skonzumoval ešte predtým, než mu pracovníci zoologickej záhrady stihli upratať výbeh.

US zoo extracts 70 coins from white alligator's stomach https://t.co/XbfJn0Hio7 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2024

Pracovníci zoo mince našli pri pravidelnej prehliadke všetkých desať miestnych aligátorov. V prípade Thibodeauxa prehliadka odhalila "cudzie kovové predmety v žalúdku". Veterinári zviera uspali a zaviedli mu do tela plastovú trubicu, ktorou dopravili do žalúdka kameru a ďalšie nástroje. Mince odstránili a aligátor sa už vrátil do svojho príbytku.

Veterinárka Christina Ploogová, ktorá operáciu viedla, verejnosti odkázala, že mince sú pre zvieratá nebezpečné, lebo môžu obsahovať škodlivé chemikálie. Zoo návštevníkov vyzvala, aby ich do vodných nádrží nehádzali.