Úrady odchytili gigantického krokodíla: Z toho, čo našli v jeho žalúdku, ich až striaslo

Satterleeova manželka nahlásila polícii, že aligátor zaútočil na jej muža v povodňových vodách po tom, ako sa oblasťou prehnala tropická búrka Ida. Údajne ho najskôr vytrhla zo zovretia živočícha, vytiahla na schody domu a bežala hľadať pomoc. Keď sa však vrátila, manžela už nenašla. Nález zo žalúdku krokodíla vážiaceho 230 kg bol podrobený analýze. Nakoniec sa potvrdilo, že naozaj ide o Satterleeho pozostatky.

Update: The St. Tammany coroner has confirmed that the human remains found inside a 12-foot alligator are those of 71-year-old Timothy Satterlee Sr.



The Slidell-area man went missing after his wife saw him being attacked by an alligator.

