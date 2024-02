VIDEO bizarnej nehody dvoch áut v križovatke šokovalo ľudí: Neubránite sa smiechu, aha!

(Zdroj: X/PicturesFoIder)

Šoférovanie môže byť stresujúce. Video, ktoré sa nedávno objavilo na sociálnej sieti X, je toho dôkazom. Bez ohľadu na to, aký ste pozorný vodič, stále sa môžete dostať do dopravnej nehody. Zábery zachytávajú incident, pri ktorom do sebe vrazili dve vozidlá v križovatke – jedným je dodávka US Postal Service a druhým strieborné Volvo. Zdá sa, že zábery boli natočené palubnou kamerou na vozidle za strieborným Volvom.

Who’s in the wrong? pic.twitter.com/8tsDBg5tKE — non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 18, 2024

Dve vozidlá prichádzajú do križovatky z opačných smerov. Vodič dodávky nevyhodí smerovku, čo znamená, že chce pokračovať rovno. Vodič strieborného Volva však naznačí odbočenie doľava a prejde do opačného jazdného pruhu. Zatiaľ čo väčšina motoristov by čakala na to, kým cez križovatku prejde dodávka, vodič Volva akoby úplne odignoroval vozidlo v premávke. Odbočil doľava a narazil tak do dodávky, ktorá prechádzala cez križovatku. Ľudia sa na sociálnej sieti sa podelili o svoje názory na to, ktorý z vodičov urobil chybu.

„Vodič auta urobil chybu. Vozidlo idúce rovno by malo mať prednosť,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Odbočujúce auto sa vždy podvolí premávke, pokiaľ značka neuvádza inak alebo ak nenastane špeciálna okolnosť,“ pridal sa ďalší. Jedna osoba však zdôraznila možný dodatočný faktor a napísala: „Všetko závisí od toho, ktoré vozidlo sa dostalo na príslušnú značku zastavenia a úplne zastavilo ako prvé. Táto osoba má prednosť, keď je križovatka voľná. Tieto informácie nie sú vo videu.“ Štvrtý zavtipkoval: „Veľkú dodávku priamo pred ním bolo ťažké vidieť.“