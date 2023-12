Zábery z desivej dopravnej nehody šokovali ľudí: Vidíte to nad sedadlom vodiča? Nabehne vám husia koža!

(Zdroj: Reddit/Own-Medicine-2753)

Na internete sa niekoľkokrát objavilo množstvo fotografií a videozáznamov tajomných entít, ktoré ohromili aj tých najväčších skeptikov. Používateľ Redditu sa nedávno podelil o takúto skúsenosť na sociálnej sieti. Príspevok sprevádzal fotografiu, na ktorej vidieť strašidelnú postavu pri troskách auta po hroznej dopravnej nehode. K nehode došlo v Austrálii, kde vodiči jazdia po ľavej strane. Muž v príspevku tvrdí, že na strane vodiča zachytil ducha. Na zábere ho možno vidieť naľavo od auta.

Používateľ vysvetlil, že začiatkom tohto roka mal dopravnú nehodu. V tom čase bola v aute prítomná aj jeho partnerka, ktorá sedela na mieste spolujazdca. Po tom, čo boli všetci bezpečne evakuovaní z oboch štvorkolesových tátošov, sa muž rozhodol urobiť niekoľko fotografií svojho poškodeného vozidla. „Keď boli všetci vonku a na kraji cesty, rýchlo som si chcel urobiť nejaké fotky nehody, urobil som štyri fotky a pri fotení som sa veľmi triasol, ale jedna mi vyšla najjasnejšie,“ napísal ďalej.

Na jednom z týchto záberov si muž všimol rozmazanú postavu, ktorá sa podobala na jeho zosnulého starého otca. „Nikto tam nebol, keď som to fotil, ale to, čo stojí pri dverách vodiča (kde som bol ja), vyzerá ako muž. Pripomína mi môjho starého otca, ktorý zomrel, keď som mal 12 rokov. Ľudia, ktorí ho poznali, si myslia, že je to aj on. Moja nehoda sa stala priamo pri cintoríne,“ dodal muž v príspevku, ktorý získal množstvo komentárov.

(Zdroj: Getty Images)

Jeden z používateľov sociálnej siete rýchlo uznal: „Áno, to je trochu zvláštne, úprimne.“ Ďalší komentujúci požiadal muža, aby zdieľal fotografiu svojho zosnulého starého otca. Chcel ju porovnať so strašidelnou postavou stojacou pri aute. „Wow, vidím ho! Starký je tam s tebou,“ uviedol iný. „Je to skutočné. Presne tak sa mi predstavil môj otec. Je to ako forma pary s dostatkom detailov, aby ste vedeli, kto sú,“ dodal štvrtý.