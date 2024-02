NASA vysvetlila, ako by varovala verejnosť pred apokalyptickým asteroidom: Toto sa stane pred koncom!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Kládli ste si niekedy otázku, ako by varoval Národný úrad pre letectvo a vesmír verejnosť v prípade, ak by našu planétu ohrozoval asteroid? Podľa odborníkov by sme sa o blížiacej sa katastrofe dozvedeli veľmi rýchlo. Plány o jej informovaní majú totiž astronómovia, ktorí sú roztrúsení po celom svete.

Národný úrad pre letectvo (NASA) má pripravené plány pre prípad, ak by došlo k najhoršiemu, ocitli by sme sa v neodvratnej situácii a k Zemi by sa rútil asteroid, s ktorým by sme nedokázali nič urobiť. Astronómovia sú totiž celkom dobrí v detekcii objektov vo vesmíre, ktoré sa k nám blížia. Boli by ste teda varovaní v predstihu, a to aj prostredníctvom Medzinárodnej siete varovania pred asteroidmi (IAWN). Tvorí ju skupina astronómov z celého sveta, ktorí spolupracujú s NASA. Najskôr by si ale museli overiť, či obrovská vesmírna skala naozaj ohrozuje ľudstvo, informuje portál Business Insider.

(Zdroj: Getty Images)

Ak by to tak bolo, NASA by následne vyslala oficiálne varovanie, a to najskôr vláde krajiny, do ktorej by mal asteroid podľa predpovede naraziť. Odtiaľ by vláda vydala oficiálne vyhlásenie pre verejnosť a bolo by potrebné informovať OSN. V závislosti od toho, koľko času by zostávalo do nárazu, by sa potom určila reakcia. Ak by bol asteroid vzdialený niekoľko rokov, pravdepodobne by sme ho dokázali odkloniť a zabrániť, aby zasiahol Zem. V prípade možnej zrážky, ktorá by nastala za menej ako päť rokov, by sa musel asteroid pravdepodobne zničiť a nie presmerovať. Zachytenie informácie o jeho existencii len niekoľko mesiacov pred dopadom na našu planétu by pre nás nebolo ideálne. V takej situácii by sme totiž nemohli urobiť nič.

Našťastie odborníci dokážu spozorovať asteroidy desiatky rokov predtým, ako by mohli potenciálne zasiahnuť Zem. Nemusíte sa však obávať, že sa to stane v blízkej budúcnosti. Okrem toho, ak by k nám takéto teleso smerovalo, máme niekoľko potenciálnych spôsobov, ako ho zastaviť. Jedným z nich by bola možnosť odpáliť jednu alebo niekoľko jadrových bômb vo vesmíre v jeho blízkosti a dúfať, že výbuch ho vytlačí z kurzu. V tomto prípade by však experti pravdepodobne potrebovali vedieť o riziku nárazu niekoľko rokov dopredu. V súčasnosti predstavuje najúčinnejší spôsob odklonenia tohto vesmírneho telesa takzvaný kinetický náraz, ktorý ho v podstate vyradí z kurzu a prinúti ho k zrážke s objektom s vysokou hmotnosťou.