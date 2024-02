Ukrajinka Natália odhalila, ako udržiava vzťah s manželom na fronte: Pikantné detaily!

(Zdroj: Instagram/natalka_denisenko)

KYJEV - Ukrajinská herečka Nataliia Denysenková prezradila, ako udržiava vzťah so svojím manželom, ktorý bojuje proti Rusku. Ťažké životné okamihy a samotu zvládajú vďaka internetu a vzájomným správam. Mladá žena hovorí, že je to spôsob, ako udržať pohromade celú jej rodinu.

Obľúbená ukrajinská herečka, 34-ročná Nataliia Denysenková, ktorá sa môže pochváliť viac ako 370 000 sledovateľmi na Instagrame, je vydatá za 38-ročného herca a vojaka Andrija Fedinchyka. A hoci súčasné obdobie nepraje láske, pretože jej milovaný bojuje na fronte, naďalej sa milujú a udržiavajú vo svojom vzťahu vášeň a iskru. Odlúčenie ich síce prinútilo obmedziť kontakt na online správy, ale herečka uviedla, že ich láska zostáva silná, pretože pred manželovým odchodom na front boli na seba citovo veľmi naviazaní, informuje britský denník Daily Star.

„Ako som už priznala, mali sme obdobie online sexu a erotickej korešpondencie. Pretože ako inak môže žena a muž udržiavať vzťah na diaľku? Je mi jasné, že pre mnohých to môže byť dosť ťažké, pokiaľ nemali predtým silnú citovú väzbu. Ale my sme sa s Andrijom veľmi snažili,“ vysvetlila. Denysenková dodala, že jej manžel občas dostane dovolenku a pár dní si užívajú spoločné chvíle. Keď sa to stane, nechá všetko bokom, aby mu bola nablízku. „Keď je doma, venujem mu všetku svoju pozornosť. Nemáme veľa času, ktorý by sme mohli tráviť spolu, takže si to veľmi vážime,“ prezradila ďalej.

Herečka dbá aj na to, aby bol jej manžel v spojení s ich synom Andriykovom. „Kým sú muži vo vojne, je jasné, že ťažko nájdu energiu na niečo iné. Ženy preto musia na svojich vzťahoch pracovať ešte viac. Ja sa naozaj veľmi snažím. A Andriykovovi každý večer hovorím o otcovi a o tom, že ho má rád," prezradila. Svojmu synovi kupuje darčeky a hovorí mu, že sú od otca, aby cítil, že mu na ňom záleží.

Neustále natáčajú videá, ktoré potom Denysenková posiela manželovi. „No vždy, keď má manžel možnosť, požiadam ho, aby nahral zvukové a obrazové správy pre môjho syna, aby sa nestratilo ich puto,“ priblížila. Podľa jej slov to výborne funguje, pretože keď sa jej manžel po dlhšom čase vráti domov, so synom sa dokážu veľmi dlho rozprávať. „Andriykov k nemu beží, chce sa s ním hrať, objíma ho. Otec je pre neho autoritou. Preto sa snažím zo všetkých síl zachovať ich vzťah,“ dodala Denysenková.