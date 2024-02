Fotopasca v lese zachytila hrôzostrašné stvorenie: Pozrite, čo vykúkalo spomedzi stromov, a tie oči!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zdá sa, že pochmúrna šelma so žiariacimi očami a zhrbeným vzhľadom spustila sledovač pohybu na fotoaparáte a vytvorila znepokojujúcu selfie, ktorá sa objavila aj na Facebooku. Tento obrázok, ktorý bol nahraný do skupiny na Facebooku s názvom Ghosts of London, niektorí používatelia označili za nález živlu a nie ducha. Obaja slúžia na rovnaký účel, ale "elementál", ktorý je vidieť na fotke, môže mať spojitosť s okultizmom.

Jeden používateľ napísal: „To je živel priatelia. Bytosť zložená len z energií samotnej zeme." Niekoľko ďalších komentárov sa pridalo a súhlasilo s hodnotením strašidelného nálezu. Pôvodný prispievateľ napísal: „Toto je fotoaparát umiestnený v lese. Je nastavený tak, aby fotografoval, keď zaznamená pohyb a hlavným účelom je fotografovanie jeleňov a inej divej zveri. V lese sa v tom čase nemôžu nachádzať ľudia bez toho, aby sme o tom vedeli. Nato, aby sa kamera mohla spustiť, je potrebné, aby sa pred ňou niekto pohol.“

K pozorovaniu sa vyjadrili ďalší vyľakaní používatelia Facebooku. Jeden z nich uviedol, že mu to pripomínalo oči, z ktorých mrazí a ďalší sa obával samotného zjavu. Ostatní používatelia naznačili, že by mohlo ísť o "wendiga", tvora meniaceho podobu, ktorý dokáže napodobňovať hlasy ľudí a tiež aj zvuky lesných zvierat. Skonštatovali, že pokúšať sa chytiť toto zviera alebo monštrum je takmer nemožné, rovnako ako dolapiť legendárneho Yetiho.