VIDEO pre silné žalúdky: Mladík ukázal, ako vyzerajú zuby, ktoré si 20 rokov neumýval! Uf, to je sila!

(Zdroj: YouTube/vmmedia9740)

Každý z nás si v živote prešiel fázou, kedy sa mu nechcelo umývať si zuby. Byť v kúpelni s rodičovským dozorom, dokedy sme si ich poriadne nevyčistili nebolo príjemné, ale nakoniec sme z toho vyrástli a uvedomili si dôležitosť udržiavania čistých zubov. Pre niektorých ľudí to však môže byť trvalým problémom a nedá sa s tým nič robiť. Jedným z nich bol aj Jay, ktorý v roku 2017 vystúpil v relácii „Embarrassing Bodies", do ktorej sa prihlásia ľudia, ktorí majú rôzne závažne zdravotné ťažkosti a hanbia sa vyhľadať lekársku pomoc, vysielanej na televíznom kanáli Channel 4 a hovoril o svojich zuboch, ktoré si nečistil už 20 rokov.

Jay sa rozhodol dať si opraviť zuby, ktoré mal v dezolátnom stave. Vysvetlil, že už ako malý chlapec mal problémy so zubami, pretože nebol vedený k tomu, aby si ich čistil. Vysvetlil tiež, že mu k tomu nepomohla ani strava. „V priebehu rokov som jedol nesprávne jedlo, pil som veľa sýtených nápojov a nevenoval som mojim zubom dostatočnú starostlivosť. V skutočnosti som si ich nečistil, nepoužíval zubnú niť ani nič podobné," uviedol. Zubný lekár James Russell pri vyšetrovaní Jayových zubov povedal: „Deje sa toho veľa, však? Nie je to tak, že by ste trpeli ochorením ďasien ako takým... je to len kaz."

Vyšetrenie ukázalo, že najväčšie škody mu napáchal nahromadený zubný povlak – v podstate mu hnil celý chrup. Jayovi sa veľmi uľavilo, keď mu lekári oznámili, že existuje spôsob, ako jeho problém vyriešiť – nasadia mu nové zuby. Zubný lekár odporučil mladíkovi kompletnú sadu zubov a tiež mu kázal zmeniť životný štýl, aby si ich udržal zdravé. Spolu s novou úpravou a čisto oholenou tvárou vyzerá Jay ako úplne iný chlapík.

(Zdroj: YouTube/vmmedia9740)

Ďalším prípadom bola Layla Muntasová, ktorá na TikToku vystupuje pod menom @laylamuntas, a pripravovala sa na ortodontickú liečbu, kedy jej lekár dal tri nové predné zuby. Vo videu, ktoré má už viac ako 33 miliónov pozretí, sa Layla svojich sledovateľov opýtala: „Prečo si môj zubár myslel, že tri predné zuby mi dodajú pekný estetický vzhľad?“ Nakoniec sa ukázalo, že to nebol trvalý doplnok, mal iba zakryť veľkú medzeru medzi prednými zubami a slúžiť na estetické účely.