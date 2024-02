To, čo vo VIDEU uvidíte ako prvé, odhalí, ako pôsobíte na ľudí: Ste chladný alebo priateľský?

(Zdroj: TikTok/mia_yilin)

TikTokerka Mia Yilinová je známa svojimi zábavnými videami s optickými ilúziami, no aj rôznymi testami osobnosti. V nedávnom videu napríklad odhalila, či na ľudí pri prvom stretnutí pôsobite chladne alebo naopak priateľsky. Stačí, keď sa pozriete na obrázok vo videu. Výsledok zistíte podľa toho, čo na obrázku uvidíte ako prvé. Skúsite to?

Ak ste ako prvé videli les alebo dav ľudí, potom môžete pôsobiť chladne, keď vás ľudia prvýkrát stretnú. Keď však niekoho lepšie spoznáte, ste zábavný a príjemný. „Ak máte niekoho radi, urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste mu vyčarili úsmev na tvári,“ uviedla Yilinová vo videu. Môže vás rozčúliť, keď ľudia nerobia to isté pre vás, no to vás vo vašej snahe nezastaví. „Vaším najväčším strachom je vystupovanie na verejnosti, ale akonáhle sú to len vaši blízki priatelia alebo rodina, cítite sa pohodlne,“ dodala Yilinová.

Ak ste ako prvé videli korčuliara, máte schopnosť spriateliť sa s kýmkoľvek. „Ste veľmi chápavý a ľahko sa s vami rozpráva, nehovoriac o tom, že ste úžasný vodca,“ vysvetlila TikTokerka. Často sa však sami seba pýtate, či sa s vami niektorí ľudia nezblížili len preto, lebo chcú niečo na oplátku. Mnohí vám tiež závidia vašu charizmu a šarm, ale to vám nebráni v tom, aby ste boli nezištnou a milujúcou osobou, ktorou ste.