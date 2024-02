Muž zmiešal svoje spermie s otcovými, aby jeho partnerka otehotnela: Nasledovala hotová nočná mora!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž zmiešal svoje spermie s otcovými, aby pomohol svojej bývalej priateľke počať ich malého chlapca. Existuje preto veľká šanca, že dedko päťročného dieťaťa by mohol byť aj jeho biologickým otcom. Prípad sa dostal na súd po tom, ako Mestská rada v Barnsley podala právny návrh na odhalenie skutočného rodičovstva dieťaťa, keď v samostatnom konaní zistila podrobnosti o jeho počatí, informuje britský denník The Guardian. Následne požiadala Vrchný súd v Sheffielde, aby nariadil vykonanie testov DNA. Sudca Poole 15. februára túto ponuku zamietol s tým, že mestská rada nemá mať o výsledok testu záujem a všetko je záležitosť rodiny.

Z pojednávania, ktoré prebehlo minulý mesiac, vysvitlo, že muž označovaný ako PQ a jeho vtedajšia partnerka JK súhlasili s kombináciou jeho spermií so spermiami jeho vlastného otca, ktorý bol označovaný ako RS. Bývalý pár mal totiž problémy s počatím a nemohol si dovoliť asistovanú reprodukciu, pretože za každý cyklus by zaplatili 5 000 libier. Žene boli aplikované zmiešané spermie partnera, do ktorých primiešal aj spermie svojho otca a ona otehotnela. Vo výpovedi uviedli, že dohoda mala zostať navždy utajená. Sudca poznamenal, že rodina týmto rozhodnutím vytvorila mínové pole a povedal: „Nemôžem uveriť, že JK, PQ a RS riadne premysleli dôsledky svojho plánu, aby JK otehotnela, inak by bolo nepravdepodobné, že by sa do toho pustili."

Podľa jeho slov je chlapček D jedinečné dieťa, ktoré by neexistovalo, ak by sa neuskutočnilo nezvyčajné počatie. Takýto postup však vytvoril aj potenciál pre jeho emocionálnu ujmu, ak by sa o ňom dozvedel. Malý chlapec mal s PQ vytvorený vzťah otca a syna, takže Poole podotkol, že je na bývalom páre, aby zvládli skryté riziká pre chlapcovo blaho a pokračoval: „Treba uznať, že okolnosti počatia D. sa už nedajú vrátiť späť. Bez testov zostáva jeho biologické otcovstvo neisté, ale existuje prinajmenšom veľká šanca, že osoba, ktorú považuje za svojho starého otca, je jeho biologickým otcom a že osoba, ktorú považuje za svojho otca, je jeho biologickým nevlastným bratom."

Súd napokon rozhodol, že rada má rodičovskú zodpovednosť alebo osobný záujem na zistení biologického pôvodu chlapca. Uviedol: „V prípade, ak by sa malo dieťa narodiť v inom členskom štáte, bolo by to potrebné. Prianie zachovať verejný záujem na vedení presných záznamov o narodení nie je založený na osobnom záujme na rozhodovaní o tejto žiadosti."